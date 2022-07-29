諾貝爾獎得主尤努斯 涉貪腐被調查

諾貝爾和平獎得主、微型貸款先驅尤努斯。(Getty Images)

孟加拉肅貪機關日前表示，已對2006年諾貝爾 和平獎得主、微型貸款 先驅尤努斯（Muhammad Yunus）展開貪腐調查，指控他在擔任鄉村電信公司（GT）董事長期間挪用公款。

法新社報導，82歲的尤努斯因致力消除貧困而在國際上聲譽卓著，但在國內因勞資糾紛和長期與總理哈希納（Sheikh Hasina）不和而名聲受損。

孟加拉肅貪委員會（Anti-Corruption Commission）表示，正在調查尤努斯和「鄉村電信」 （Grameen Telecom ，GT）董事會其他成員涉嫌挪用公司員工分紅情事。

鄉村電信的董事會還被指控洗錢和挪用297.7億孟加拉幣（約新台幣95億元），並竊取另外500萬美元（約新台幣1.5億元）的勞工 福利基金。

目前未取得尤努斯對此置評。

孟加拉勞動法規定，所有企業須提供員工5%的利潤分成。

就在幾個月前，鄉村電信同意支付5000萬美元來解決心懷不滿的員工長期以來的法律糾紛，這些員工提起100多起訴訟，聲稱公司未付款，剝奪分紅。

尤努斯是鄉村電信的創始人；鄉村電信擁有孟加拉最大行動電話運營商的數十億美元股份。

尤努斯於1980年代創立鄉村銀行（Grameen Bank），向數千萬農村婦女提供小額信用貸款，幫助消除孟加拉赤貧而聲名大噪，因促進經濟發展而獲得2006年諾貝爾和平獎。

尤努斯經常在世界各地演說，享譽國際，但近年來在國內遭遇一連串麻煩。他在2011年被迫辭去鄉村銀行常務董事職務，他的支持者將此歸咎於他與總理哈希納的衝突。

尤努斯之後為被免職一事在法院訴訟失敗，哈希納指控他以高利率「吸窮人的血」。

先前世界銀行（World Bank）決定取消一項供孟加拉首都達卡（Dhaka）附近築橋的12億美元貸款計畫，哈希納也將此歸咎尤努斯。

尤努斯一直否認自己影響了世銀的決定。這項計畫後來捲入了賄賂醜聞。

經過多年的施工延誤，這座橋梁終於在上個月開放使用，哈希納藉機說，尤努斯耽誤完工應被「丟到河中」。