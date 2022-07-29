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俄國僅存獨立媒體新報面臨威脅 當局恐吊銷證照

中央社莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯僅存的獨立新聞媒體之一「新報」（Novaya Gazeta）今天表示，俄國媒體監管機構已經要求吊銷他們的網站版和印刷版許可證。圖為新報總編輯穆拉托夫。路透
俄羅斯僅存的獨立新聞媒體之一「新報」（Novaya Gazeta）今天表示，俄國媒體監管機構已經要求吊銷他們的網站版和印刷版許可證。圖為新報總編輯穆拉托夫。路透

俄羅斯僅存的獨立新聞媒體之一「新報」（Novaya Gazeta）今天表示，俄國媒體監管機構已經要求吊銷他們的網站版和印刷版許可證。

法新社報導，新報於今年3月底宣布暫停出刊，直到俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭結束為止。新報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年才獲得諾貝爾和平獎。

新報是在二度收到俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）的涉嫌違規警告後，才宣布暫停出刊。

在俄羅斯當局全面禁止批評侵烏戰爭的嚴格法規下，新報暫停運營是為了避免被徹底停刊。

穆拉托夫當時指出，這些來自當局的警告，是對於新報先前報導俄國軍事行動和評估戰爭「損失及破壞」的報復。

新報今天表示，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構訴諸法院，要求吊銷新報網站的媒體許可證。

新報透過聲明提出質疑說，不知為何現在提出這樣的要求，「是政治因素嗎？現在有什麼不是政治因素？」

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構今天表示，他們已經要求吊銷新報的印刷版發行許可證。

新報則指出，他們會在法庭上捍衛自身的權利。

俄羅斯 俄國 諾貝爾

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