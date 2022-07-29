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紐西蘭去殖民化想改國名？政府民間兩樣情

編譯羅方妤／即時報導
紐西蘭一些國會議員希望國民放棄讓人回想起殖民時期的國名「紐西蘭」，改用當地原住民的毛利語Aotearoa為國名。關於更改紐西蘭國名已累積七萬份連署，並將交由國會委員會審議。（美聯社）
紐西蘭一些國會議員希望國民放棄讓人回想起殖民時期的國名「紐西蘭」，改用當地原住民的毛利語Aotearoa為國名。關於更改紐西蘭國名已累積七萬份連署，並將交由國會委員會審議。（美聯社）

華爾街日報報導，紐西蘭一些國會議員希望國民放棄讓人回想起殖民時期的國名「紐西蘭」，改用當地原住民的毛利語Aotearoa為國名，這是當地原住民口述的歷史中，所提及幫助玻里尼西亞航海家來到這座島的雲的名稱。

數十年來，Aotearoa更頻繁出現在紐西蘭日常用語。這個詞不僅出現在紐西蘭的鈔票和護照上，也經常出現在政府文件中，有時會單獨出現，或者與官方國名紐西蘭一起出現。

關於更改紐西蘭國名已累積七萬份連署，並將交由國會委員會審議，可能會建請國會表決，考慮提交公投或不採取進一步行動。支持相關公投的人也包括反對黨紐西蘭國家黨領袖盧克森（Christopher Luxon），他認為這個議題不是政府該決定的。

然而，總理阿爾登一位女發言人表示，阿爾登總理歡迎大家更廣泛使用Aotearoa一詞，但政府尚未探討正式更改國名一事。

一些國家近年來確實有更改國名，理由包括處理殖民歷史、避免混淆和解決國際爭端等。

加勒比海島國巴貝多去年11月30日正式改制為共和國，不再臣屬英國女王伊麗莎白二世。在2018年，史瓦帝尼當時還是史瓦濟蘭，但為了避免外國人分不清史瓦濟蘭（Swaziland）和瑞士（Switzerland），將國名更改為史瓦帝尼。

馬其頓和希臘在2018年終於解決長達27年的「馬其頓國名爭議」，馬其頓更名為「北馬其頓共和國」。時任馬國總理札耶夫表示，國名仍然保留了「馬其頓」3個字，保存了國家過去的國族認同，加上具有地理指涉性的「北」字，恰當將馬其頓國與希臘的馬其頓省區隔開來，也同時斷絕了暗示馬國擁有希臘馬其頓省領土主權的收復主義（irredentism）。

原住民 公投 英國女王

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