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金正恩參謁中朝友誼塔 向中國人民志願軍致意

記者黃雅慧／即時報導
金正恩在「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署日）69周年之際參謁「中朝友誼塔」並獻花。（路透）
金正恩在「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署日）69周年之際參謁「中朝友誼塔」並獻花。（路透）

據朝中社報導，朝鮮國務委員會委員長金正恩在「戰勝節」（韓戰《停戰協定》簽署日）69周年之際參謁「中朝友誼塔」並獻花，強調朝中友好關係。

金正恩表示，銘刻在祖國解放戰爭偉大勝利史中的志願軍將士們的豐功偉績永垂不朽，在鮮血凝成、苦難鑄就的朝中友誼將隨著社會主義偉業的不斷前進得到傳承和發揚。

據央視新聞報導，金正恩說，中國人民志願軍烈士與朝鮮軍民站在同一個戰壕擊退帝國主義侵略，獻出了寶貴鮮血，他向中國人民志願軍烈士表示崇高敬意。

金正恩指出，中國人民志願軍官兵在朝鮮祖國解放戰爭歷史上的赫赫戰功和功績永垂不朽，朝中友誼是用鮮血凝成的，歷經種種考驗而歷久彌堅。朝中友誼將同社會主義事業的蓬勃發展一道不斷繼承和發展下去。

據公開資料顯示，中朝友誼塔建成於1959年，位於朝鮮平壤牡丹峯區。塔身由1,025塊花崗岩和大理石砌成，象徵中國人民志願軍1950年10月25日赴朝作戰。習近平曾於2019年參謁。今年則是金正恩第四次參謁中朝友誼塔。

面臨地緣政治變化，朝鮮持續表達抗美親中態度。此前，金正恩27日在朝鮮解放戰爭勝利69周年紀念活動上表示，如果朝鮮的國家安全和根本利益受到侵犯，朝鮮將「不惜與美國一戰」。

另一方面，朝鮮媒體在《朝中友好合作互助條約》簽署61周年紀念日的11日發文譴責美國企圖破壞朝中友好關係，並強調朝中關係牢不可破，兩國之間的戰略關係堅不可摧。

金正恩 平壤 習近平

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