關燈、停熱水 德國漢諾威嚴格節能 應對俄氣危機

因應俄羅斯減供歐洲天然氣引發冬季能源危機的擔憂加劇，德國城市漢諾威推出了嚴格的新節能規定，其中包括了停止市政廳等主要建築的夜間照明。資料照片。(路透)

Sky News報導，隨著俄羅斯減供歐洲天然氣 引發冬季能源危機的擔憂加劇，德國城市漢諾威（Hanover）推出了嚴格的新節能規定，將切斷公共建築、游泳 池、體育館和健身 房的熱水，還要關閉公共噴泉，並停止市政廳等主要建築的夜間聚光燈照明。

根據報導，其他引入的措施還有市立建築原則只會在10月至3月供暖，室內溫度限制在最高攝氏20度、體育館和健身房則定為攝氏15度，所有燈具轉換成LED燈。此外，取消盥洗設施、自行車棚、停車場與走廊的永久照明與安裝移動偵測器，也禁止移動式冷氣機、暖風機（Fan heater）或散熱器。

市府還敦促民眾減少使用一些電器裝置，例如印表機與冰箱，同時還提高了「節約供暖及通風行為」（Economical heating and ventilation behaviour）的認識。

綠黨籍的漢諾威市長奧奈伊（Belit Onay）在推特指出，目標為減少15%的能源消耗，「這是反應即將發生的天然氣短缺，對市政當局構成重大挑戰，特別是對於像漢諾威的大城市」。

據報導，慕尼黑、萊比錫、科隆與紐倫堡等其他城市也推出了類似的措施。