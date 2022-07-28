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點名美國、尹錫悅 金正恩：北韓準備動員核戰嚇阻力量

中央社首爾28日綜合外電報導
北韓領袖金正恩27日出席紀念韓戰停戰69周年的「戰勝節」活動。(美聯社)
北韓領袖金正恩27日出席紀念韓戰停戰69周年的「戰勝節」活動。(美聯社)

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩宣告準備動用核戰嚇阻力量，用在與美國發生的任何軍事衝突。有跡象顯示，北韓可能展開自2017年來的首次核試。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩是在7月27日韓戰停戰協定簽署69周年紀念活動上發表演說時，做出上述表示。停戰協定簽署後，南北韓法理上仍處於戰爭狀態。

路透報導，金正恩說，與美國的對抗構成核子威脅，因為北韓必須達成「緊急的歷史任務」，強化自我防禦以因應衝突。

他說：「我們的武裝部隊已對任何危機做好萬全準備，我國的核戰嚇阻力量也完全準備好，為達成任務如實、精準且迅速地動員絕對力量。」

南韓與美國官員先前表示，平壤當局已完成準備行動，將展開自2017年來的首場核試。

處理兩韓事務的南韓統一部長26日說，北韓的核試「可能」會在韓戰停戰協定周年紀念活動期間進行，但一名軍方官員說，目前尚無北韓將舉行核試的跡象。

南韓外交部長昨天說，如果北韓著手進行核試，可能面臨更嚴厲的制裁，包括針對限制網路攻擊能力的措施。

金正恩演講時說，華府持續有「危險且不正當的敵意行為」，韓戰發生約70年後，南韓仍與北韓對立，將北韓「妖魔化」，以合理化其行為。

北韓長期以來都指控美國對軍事行動具有雙重標準，並對北韓採取敵對政策，稱華府阻撓重啟以廢除北韓核子與飛彈計畫換取解除制裁為目標的會談。

金正恩說：「美國說一套做一套，將我國武裝部隊所有例行行動誤導為具『挑釁』意味且構成『威脅』，另一方面又舉行大規模聯合軍事演習，嚴重威脅我們的安全，根本就是搶劫。」

「這導致雙邊關係陷入難以挽回的地步，進入衝突狀態。」

金正恩也譴責南韓總統尹錫悅的政府，稱任何先發制人、想讓北韓喪失能力的企圖，都將招致嚴厲的回應與「徹底殲滅」。

金正恩說：「我再度清楚表明，北韓完全準備好面對與美國的任何軍事對抗。」

北韓最近幾個月試射數枚極音速飛彈與據稱能攜帶戰略核武的飛彈，讓南韓因應攻擊的時間變得更短。

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