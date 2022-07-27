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安哥拉採到300年來最大粉紅鑽 重達170克拉

中央社雪梨27日綜合外電報導
澳洲鑽石礦業者今天宣布，在非洲安哥拉開採到罕見純淨粉紅鑽石，命名為「露洛玫瑰（The Lulo Rose）」。美聯社
澳洲鑽石礦業者今天宣布，在非洲安哥拉開採到罕見純淨粉紅鑽石，命名為「露洛玫瑰（The Lulo Rose）」。美聯社

澳洲鑽石礦業者今天宣布，在非洲安哥拉開採到罕見純淨粉紅鑽石，據信是3百年來最大，重達170克拉，命名為「露洛玫瑰（The Lulo Rose）」。這枚巨鑽未來有可能拍賣出新天價。

法新社報導，盧卡帕鑽石公司（Lucapa Diamond Company）在給投資人的聲明中指出，這枚巨鑽在安哥拉東北部鑽石最豐富地區的露洛（Lulo）礦場發現，是有史以來採到的最大粉紅鑽石之一。

這顆Type IIa等級的粉紅鑽是最稀有和純淨的鑽石之一，這項歷史性發現受到礦場合夥人安哥拉政府高度歡迎。

安哥拉礦產資源部長阿茲維多（Diamantino Azevedo）說：「這次在露洛礦場找到這顆創紀錄的壯觀粉紅鑽，持續展現安哥拉在世界舞台上扮演的重要角色」。

這顆鑽石將在國際上開放出價購買，可能以令人眩目的高價出售。

雖然露洛玫瑰尚須經切割、拋光才能了解它真正的價值，而且過程中將會失去50%的重量，不過以往類似的粉紅鑽石都以破紀錄的價格售出。

2017年，59.6克拉的「粉紅之星（Pink Star）」在香港拍賣會上以7120萬美元高價售出，是有史以來成交價最高的鑽石。

拍賣 澳洲 投資

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