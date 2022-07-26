熱浪肆虐歐洲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

阿爾卑斯山。 圖／ingimage

45歲的瑞士冰川 學家林斯鮑爾 （Andreas Linsbauer）背著重達10公斤的鋼製測量設備，沿著莫特瑞許冰川（Morteratsch）行走，以測量並記錄融冰狀況。

依照過往慣例，每年他都會等到9月下旬、阿爾卑斯山夏季融冰季節結束後再進行這項工作，但今年受到極端天氣影響，融冰量遠超以往，他不得不提早2個月進行緊急冰川救援工作。

路透獨家報導，自60餘年前開始記錄以來，阿爾卑斯山冰川的體積正以史上最快速度消融。透過測量冬季降雪量與夏季融冰量的差距，科學家即可計算出每年的冰川縮減體積。

去年冬天，降雪量已較往年少；今年初夏，阿爾卑斯山又經歷了兩波凶猛熱浪 。本月的熱浪甚至讓位於瑞士山區的策馬特村（Zermatt）氣溫飆升至接近攝氏30度（華氏86度）。

在這次熱浪發威下，結冰高度達到破紀錄的5184公尺，甚至高於西歐最高峰白朗峰（Mont Blanc，海拔約4800公尺），而在正常水準下，夏季結冰高度約在3000至3500公尺之間。

林斯鮑爾表示：「顯而易見，這個季節的狀況相當極端。」

事實上，受到氣候變遷影響，世上絕大多數的冰川都在消融，但歐洲阿爾卑斯山的冰川特別脆弱，因為其冰蓋較薄，且該地區的氣溫正以每10年增加攝氏0.3度的速度上升，這個增速約是全球均溫升速的2倍。

如果溫室氣體排放量持續增加，到2100年，阿爾卑斯山冰川預計將失去目前體積的80%以上。

瑞士冰川監測網絡（GLAMOS）負責人赫斯（Matthias Huss）指出，今年的嚴峻情勢讓人憂心，且由於未來可能出現更多像今年這樣的極端高溫，阿爾卑斯山冰川的消融速度可能遠超預期。

赫斯說：「我們看到，原本預計數十年後才會出現的狀況現在已經發生。我沒想到，本世紀這麼早就碰到這樣極端的一年。」