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以色列：俄軍5月在敘利亞上空開火攻擊以方軍機

中央社耶路撒冷26日綜合外電報導
以色列國防部長甘茨。（美聯社資料照）
以色列國防部長甘茨。（美聯社資料照）

以色列今天表示，以國軍機今年5月在敘利亞上空遭到俄羅斯防空砲火攻擊，但未被擊中。以色列描述這次對峙是「一次性事件」（one-off incident）。

據路透報導，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）披露此事，正值兩國關係因以色列譴責烏克蘭戰爭及俄羅斯取締一個猶太人移民機構而呈現緊張之際。

在協助大馬士革扭轉逾10年內戰的局勢後，駐敘利亞俄軍對以色列空襲疑似伊朗支持的部署和武器轉運經常視而不見。

不過以色列電視13頻道（Channel 13）報導，5月 13日，一支俄羅斯操作的S-300防空飛彈部隊在數架以色列戰機於敘利亞出擊時，朝他們開火，但未擊中任何一架。

甘茨在13頻道主辦的一次會議上被要求確認報導是否屬實，他說：「這是一次性事件。」甘茨還稱，俄羅斯攻擊發生時，飛機「已不在附近」。

俄羅斯駐以色列大使館未立即回應路透相關詢問。

甘茨說，以色列與俄羅斯在敘利亞問題上的協調「我認為這一情況目前很穩定」。「但我們一直在回顧這件事，彷彿我們現在才剛開始回顧一樣。」

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