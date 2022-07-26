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掃錯墓...準備安葬母親 才發現17年來掃的不是父親的墓

 聯合新聞網／ 綜合報導
英國一家人在準備安葬母親時，才發現父親的遺體遭誤葬。示意圖。(圖／ingimage)
英國一家人在準備安葬母親時，才發現父親的遺體遭誤葬。示意圖。(圖／ingimage)

英國一家人在父親過世17年後，因為母親過世，打算將母親安葬在父親旁邊，才發現從頭到尾墓裡埋葬的都不是父親。

據LAD BIBLE報導，英國一名男子貝爾（Tom Bell）表示，他們一直以來都以為父親托馬斯（Thomas Bell）被安葬在德罕郡的聖三一教堂。近期母親去世，家人打算讓母親安葬在父親旁邊，卻在挖掘時發現裡面「已經有人了」。

貝爾表示，葬儀社人員告知他們，在挖掘墳墓時，發現裡面已經安葬一名女子。這代表過去17年來，全家人掃墓時根本不是在替父親掃墓。他提到，失去母親已經讓全家人十分傷心，現在又發現父親的遺體不知道到底葬在哪裡，更是讓全家人陷入愁雲慘霧。

他說，目前還找不到父親的遺體，因此母親的遺體已經暫放在殯儀館5周。父親的墓地裡埋葬的是不知名的女性遺體，因此葬儀社人員開始挖掘附近的墓地，希望能夠讓女子的遺體回到該去的地方，也找到貝爾的父親。貝爾提到，目前工作人員已經挖了6處墓地，不過仍未找到父親遺體。

過去17年來，貝爾的母親每周都會買花到父親的墓前追思。母親在6月時因慢性肺病身亡，貝爾和家人想遵照母親遺願，將她埋葬在父親身邊，才發現這起意外。

英國

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