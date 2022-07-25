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教宗訪加拿大原住民前寄宿學校 向倖存者親致歉

編譯徐榆涵／即時報導
天主教教宗方濟各25日走訪一所前寄宿學校，向數萬名遭受虐待的原住民倖存者，做出歷史性的個人致歉。(路透)
天主教教宗方濟各25日走訪一所前寄宿學校，向數萬名遭受虐待的原住民倖存者，做出歷史性的個人致歉。(路透)

天主教教宗方濟各（Pope Francis）24日抵達加拿大後，展開他自稱為「懺悔朝聖之旅」的6天訪問行程，25日走訪一所前寄宿學校，向數萬名遭受虐待的原住民倖存者，做出歷史性的個人致歉。

方濟各在加拿大西部城鎮阿爾伯塔省（Alberta）的馬斯瓦希斯（Maskwacis）的一處前原住民寄宿學校舊址表示，「我很抱歉。我請求寬恕，尤其是教會和宗教團體的許多成員配合當時政府推動的文化破壞和強制同化政策中的方式，至少是透過他們的冷漠」，他向寄宿學校系體系約2000名倖存者說，他對原住名孩童遭到痛苦記憶感到「憤怒」和「羞恥」。

方濟各還感嘆該體系背後的「殖民心態」及其幾代原住名人民的「災難性」影響，「我謙卑地祈求寬恕這麼多的基督徒對原住民族所犯下的罪惡」。

從1800年代後期到1990年代，加拿大政府將大約15萬名原住民兒童送到139所由教會營運的寄宿學校，切斷他們和原生家庭、語言和文化的連結。

但有許多孩童在寄宿學校遭到校長和教師的肢體虐待和性侵，據信有數以千計的孩子死於疾病、營養不良或照顧不周。

2008年，加拿大聯邦政府為建立和營運這些學校正式道歉，向倖存者支付數十億加元的賠償金。

自2021年5月以來，在這些前寄宿學校的遺址已發現超過1300處無名墳墓，震驚全球。

原住民 加拿大 方濟各

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