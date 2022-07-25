菲總統小馬可仕：不與任何國家為敵

菲律賓總統小馬可仕(中)25日在國會發表上任後首場國情咨文演說。(美聯社)

菲律賓總統小馬可仕25日在國會發表上任後首場國情咨文演說，闡述新政府施政重點與優先工作，他強調將繼續實行中立自主外交政策，不與任何國家為敵，並提出疫後經濟復甦政策。

菲律賓新聞社（PNA）報導，小馬可仕說，菲國將是所有國家的朋友，不與任何國家為敵，「我們將成為一個好鄰居，不斷尋找合作方式，以實現互利互惠的最終目標」。

小馬可仕並重申，他的政府將積極推動「強大且多層面」的關係，「我們將堅定奉行中立自主的外交政策，以國家利益為根本指導」。

儘管強調不與人為敵，小馬可仕保證菲國不會割讓任何領土給其他國家。他指的是菲國在南海與中國的領土爭端。

小馬可仕6日會晤來訪的中國外長王毅 時說，希望在南海問題「找到友好解決辦法」，同時最大化兩國可合作的領域。

菲國外長馬納羅12日也明確表示，將把南海仲裁案裁決作為菲國在西菲律賓海行動的依據，「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖。」當天適逢南海問題裁決出爐屆滿六周年。

在經濟方面，小馬可仕承諾落實「健全的財政管理」，實施稅改並將重新調整支出重點。他並預估，今年菲國經濟成長率將介於6.5%至7.5%。

兼任農業部 長的小馬可仕還強調農業和旅遊業的重要性，誓言建造更多國際機場 及改善道路來吸引更多遊客，並將向農民提供財政和技術援助，以增加下一個播種期的農作物產量。