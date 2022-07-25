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希臘熱浪野火肆虐 大批觀光客與居民被迫撤離

中央社雅典24日綜合外電報導
野火在希臘北部、東部和南部肆虐，包括旅遊勝地列士波斯島。當地24日約有200人遭下令撤離維利薩村，以躲避大火。 （Getty Images）
野火在希臘北部、東部和南部肆虐，包括旅遊勝地列士波斯島。當地24日約有200人遭下令撤離維利薩村，以躲避大火。 （Getty Images）

熱浪發威之際，希臘正對抗4場主要野火，野火已導致大批觀光客和居民被迫撤離。除希臘外，西班牙也氣溫飆升，引發出現更多野火的擔憂。

法新社報導，熱浪自23日開始在希臘肆虐，預計將持續10天。預報顯示，部分地區氣溫可能高達攝氏42度。

消防隊發言人阿多皮歐斯（Yiannis Artopoios）晚間在記者會上說，希臘正面臨「乾旱、高溫和強風的可怕組合」。

野火在希臘北部、東部和南部肆虐，包括旅遊勝地列士波斯島（Lesbos）。當地24日約有200人遭下令撤離維利薩村（Vrisa），以躲避大火。

列士波斯島於23日上午10時爆出火苗並往兩面延燒，一邊朝維利薩村而去，另一側則發生在瓦捷拉（Vatera）村內。

在東北部的艾佛羅斯（Evros）地區，數百名消防隊員正在以黑禿鷹（black vulture）棲息地聞名的達迪亞國家公園（Dadia National Park），全力對抗一場已延燒4天的野火。

艾佛羅斯省省長佩德羅維茨（Dimitris Petrovits）告訴雅典通訊社（Athens News Agency），當局正盡其所能保護當地民眾，並治療受傷的野生動物。

在南部，伯羅奔尼梭半島（Peloponnese peninsula）的火勢導致3個村莊和1個兒童夏令營被迫疏散。克里特島（Crete）也有一場野火在山谷內肆虐。

在西班牙，延續2週的熱浪預計將在哥多華（Cordoba）南部地區帶來創紀錄的45度高溫。

2021年，這個地區才測得西班牙有史以來的最高氣溫47.7度。

國家氣象局表示，自7月9日起持續發威的熱浪和伊比利半島（Iberian Peninsula）年初以來的降雨不足，意味全國面臨「極端」火災風險。

整體來看，今年迄今為止，在法國、西班牙和葡萄牙，野火燒毀的土地面積已超過2021年全年的紀錄。付之一炬的地區總面積約51萬7881公頃，相當於中美洲加勒比海島國千里達及托巴哥共和國（Republic of Trinidad and Tobago）。

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