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抗通膨 南韓瘋團購潮

編譯王巧文／綜合外電
隨著生活成本上漲及獨居人數增加，愈來愈多南韓人找左鄰右舍團購日用品撿便宜。路透
隨著生活成本上漲及獨居人數增加，愈來愈多南韓人找左鄰右舍團購日用品撿便宜。路透

面對生活成本上漲壓力，愈來愈多人獨居的南韓近來掀起團購熱潮，許多人都找左鄰右舍團購日用品，既能用大量採買的優惠價買到商品，還能節省運費。

韓國時報報導，34歲的餐廳老闆金志珉（音譯）最近與鄰居在南韓最大線上跳蚤市場平台Danggeun Market團購雜貨用品，因為大量採購的商品價格更便宜，還有人分攤運費。

28歲研究生李賢浚（音譯）也常與鄰里居民一起用Danggeun Market叫外送，深夜團體訂單最多可揪四人訂餐，以省下50%~75％的外送費。今年2月，南韓的外送費從約5,000韓元（3.8美元）漲到6,000韓元（約4.6美元），促使民眾開始找鄰居團體訂購餐點外送，根據Danggeun Market的數據，上半年團體訂餐的相關貼文數年比暴增45％。

在新冠疫情爆發之前，Danggeun Market曾為地方社區提供群聊服務「Let's Do It Together」，幫附近居民找到志同道合的夥伴，並於線下相聚分享心得，但這項服務在政府實施防疫措施後喊停。

為了幫助民眾對抗通膨Danggeun Market已恢復地方社區服務，帶動總用戶數截至5月止增至3,000萬人，每月活躍用戶數也攀抵1,800萬人。

南韓 疫情 防疫

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