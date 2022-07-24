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格陵蘭盛夏每日融冰60億噸 可填滿720萬個奧運泳池

編譯郭宣含、李京倫、記者吳姿賢／綜合報導
歐洲正經歷史上最高溫熱浪侵襲，圖為一英國家庭赴格陵蘭的伊魯利薩特冰峽灣避暑。記者余承翰／攝影
歐洲正經歷史上最高溫熱浪侵襲，圖為一英國家庭赴格陵蘭的伊魯利薩特冰峽灣避暑。記者余承翰／攝影

去年8月，格陵蘭冰蓋降雨讓全球震驚；若未來冰蓋全數融化，海平面將上升7點多公尺，屆時身為海島國家的台灣也將深受衝擊。正因如此，今年不只聯合報、願景工程基金會、ESG企業歐萊德組成「解凍格陵蘭」採訪團，CNN、BBC等國際媒體也蜂擁而至，顯見格陵蘭的氣候變遷已成今夏焦點。

CNN報導，格陵蘭本月15到17日每天融冰60億噸，可填滿720萬個奧運泳池，或足以讓1.7個台灣淹水30公分。駐格陵蘭的美國德州大學科學家薩伊拉姆說，他對此感到憂心，在正常狀況下，格陵蘭即使夏天還是冷颼颼，「昨天我們竟然可以穿短袖上衣閒晃，始料未及」。

科學家說，格陵蘭近日溫度攀升至攝氏16度，比往年同期高攝氏5.6度。連日異常溫暖天氣加速格陵蘭北部融冰，可見到冰川融化的水匯聚成1條條河流流進大海。

在人為造成的氣候變遷開始前，格陵蘭西北部冰蓋區高於攝氏零度的溫度前所未聞，但自1980年代起，格陵蘭氣溫每10年上升攝氏零點9度，是全球暖化速度4倍。

今年7月融冰遠比歷年平均嚴重。科學家每年夏天都擔心2019年創紀錄的融冰情況重演，當年春季異常熱，7月又見熱浪，以致格陵蘭幾乎整個冰層表面融化，5,320億噸的冰流入海中，全球海平面也因此永久上升1.5公釐。

一旦格陵蘭冰層全部融化，全球海平面將上升7.42公尺。

氣候變遷 德州 冰川

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