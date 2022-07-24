我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價略跌 美出現通膨觸頂訊號 加息多少周三分曉

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

天空變粉色以為世界末日 竟是澳洲小鎮大麻助長光外洩

中央社澳洲密杜拉22日綜合外電報導
澳洲一名婦女拍下天空出現粉紅光的景象，以為災難降臨，事後才知是大麻種植場的紅光。（圖取自facebook.com/tammy.szumowski）
澳洲一名婦女拍下天空出現粉紅光的景象，以為災難降臨，事後才知是大麻種植場的紅光。（圖取自facebook.com/tammy.szumowski）

澳洲密杜拉鎮日前夜空被一片粉紅光照亮，當地婦女茲莫夫斯基懷疑是大災難降臨，雖然安慰孩子無須恐懼，內心仍不免七上八下。

英國廣播公司（BBC）網站報導，這片光亮原來是發自維多利亞州（Victoria）北部密杜拉鎮（Mildura）近郊的一座大麻種植場。

但茲莫夫斯基（Tammy Szumowski）就和當地其他吃驚的居民一樣，最初懷疑是外星人入侵或小行星撞地球。

她說：「這時家中女主人講著電話，背景傳來男主人的聲音道，『我最好趕快喝完茶，因為世界就要毀滅了』。女主人的反應是，『既然世界要毀滅了，喝茶還有意義嗎？』」

另一位當地婦女錢皮恩（Nikea Champion）在知道粉紅光發自何處之前，原本還以為是月亮發出了很亮的紅光。

她告訴BBC：「我腦海中閃過了所有世界末日的可能情況。」

她說：「這時我沈浸在『怪奇物語』（Stranger Things）的情節中，不禁懷疑，威可那（Vecna）是你嗎？」威可那是影集中的反派角色。

但前述兩名女性都大錯特錯，而她們倒很高興是這樣。

澳洲2016年將醫療用大麻予以合法化，但仍禁止娛樂用大麻。

基於安全考量，澳洲的大麻種植場不多，且地點須高度保密，只是密杜拉鎮近郊的種植場這次倒是曝光了。

種植場都會使用紅光來促進大麻生長，而且通常會在黃昏放下遮蔽設施以防光線外洩，但20日這座種植場的遮光設備未能發揮作用。

同時因為當晚天氣多雲，以致粉紅光形成了一片「超級絢爛的晚霞」，使距離種植場將近一小時車程的民眾都能看到。

茲莫夫斯基女士得知實情後說：「我放聲大笑…還以為發生什麼酷得多的事情，原來只是促進藥用大麻生長光線外洩。」

大麻 澳洲 英國

上一則

敖德薩港遇襲 烏克蘭憤怒但仍準備恢復穀物出口

下一則

格陵蘭盛夏每日融冰60億噸 可填滿720萬個奧運泳池

延伸閱讀

回台無業種大麻 留美醫二代收押

回台無業種大麻 留美醫二代收押
留美醫二代返台開「大麻農場」發財夢還沒圓就落網

留美醫二代返台開「大麻農場」發財夢還沒圓就落網
曼哈頓華埠首開娛樂大麻店 居民有疑慮

曼哈頓華埠首開娛樂大麻店 居民有疑慮
流動大麻車進駐法拉盛 華人憂易誤導青少年

流動大麻車進駐法拉盛 華人憂易誤導青少年

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
俄國國總普亭。(美聯社)

英參謀長：普亭已輸俄烏戰爭 但猜他病重只是一廂情願

2022-07-17 14:00
英國前首相布萊爾。(路透)

前英相布萊爾：中國崛起 西方主導地位正走入歷史

2022-07-17 14:24
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見