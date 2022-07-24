北極穿短袖 直擊格陵蘭冰川崩解

位於北極圈內的格陵蘭伊魯利薩特艷陽高照時，當地孩子也穿著短袖走在街頭。記者余承翰／攝影

為直擊氣候變遷 第一線，聯合報、願景工程基金會、ESG企業歐萊德組成「解凍格陵蘭」採訪團，日前從丹麥哥本哈根飛往格陵蘭的康克魯斯瓦格，再北行至北極圈以北300多公里的伊魯利薩特。在艾奇冰川 ，採訪團聽到多次「轟隆隆」冰川崩解巨響，空氣中卻瀰漫汽油味，這是小船帶觀光 客來看崩落冰川所帶來的汙染，也成氣候變遷的諷刺一幕。

採訪團抵達康克魯斯瓦格時，走出機艙就被陽光曬滿臉，即使只穿羊毛短袖和薄外套，搬行李時背部仍微微滲汗；機場溫度看板則顯示攝氏18.7度(約華氏65.7度)，難以想像這裡是北緯67度，已在北極圈。

採訪團繼續北行到伊魯利薩特，天氣明顯轉濕冷，寒風從冰川颳進城鎮，採訪團成員外套得穿得更牢。偶爾太陽露臉，當地孩子穿著短袖運動衫在街邊騎滑板車，成群結隊吃冰淇淋。

伊魯利薩特居民說，最近幾年感覺夏天確實變熱了。丹麥科學家William Colgan則說，今年夏天偏冷，去年8月讓全球震驚的格陵蘭冰蓋降雨事件應該不會重演。

氣候異常 冰山融化大半

即使如此，格陵蘭氣候異常事件仍不斷發生。伊魯利薩特冰峽灣不斷退縮，冰峽灣中心導覽員Cassandra Henningsen是當地人，她說，過去冬天可在冰上拉雪橇犬、釣魚，從奶奶家窗戶望出去是整片壯麗冰山，但如今融化大半，「若非親眼見到，很難意識到氣候變遷正在發生且這麼快速」。

伊魯利薩特也是格陵蘭最熱門旅遊地點，擁有全島活動最活躍的艾奇冰川，從漁港搭乘單程兩個多小時的小船，才能靠近冰川崩解現場，來回全程更長達六小時，但夏天旺季時卻一位難求。

小船離岸愈遠後，風愈強也愈有寒意，小船幾度45度傾斜，船頭撞出「碰、碰」與浪拚搏的聲音，冷水衝進船打濕腳底，全身唯一裸露的臉已麻木毫無知覺。

遊客看奇景 汽油味作陪

抵達艾奇冰川後，小船停留一小時期間，就共傳來五次「轟隆隆」巨響，這是冰川內外的崩解聲。即使此地寒冷無比，也難逃暖化衝擊，船長比著5公里寬的冰川說，「八年前更寬廣，現在都沒了。」

小船怠速繞行以方便乘客拍攝，冰川上的空氣卻瀰漫濃厚的汽油濁味，久久不散。崩落的冰川為格陵蘭帶來觀光財，同時也創造更多汙染，成為氣候變遷現場的諷刺一幕，也是格陵蘭的兩難問題。