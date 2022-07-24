我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

洛縣男子向住所外多次開槍後自殺 疑似不願售屋

北極穿短袖 直擊格陵蘭冰川崩解

記者吳姿賢／伊魯利薩特報導
位於北極圈內的格陵蘭伊魯利薩特艷陽高照時，當地孩子也穿著短袖走在街頭。記者余承翰／攝影
位於北極圈內的格陵蘭伊魯利薩特艷陽高照時，當地孩子也穿著短袖走在街頭。記者余承翰／攝影

為直擊氣候變遷第一線，聯合報、願景工程基金會、ESG企業歐萊德組成「解凍格陵蘭」採訪團，日前從丹麥哥本哈根飛往格陵蘭的康克魯斯瓦格，再北行至北極圈以北300多公里的伊魯利薩特。在艾奇冰川，採訪團聽到多次「轟隆隆」冰川崩解巨響，空氣中卻瀰漫汽油味，這是小船帶觀光客來看崩落冰川所帶來的汙染，也成氣候變遷的諷刺一幕。

採訪團抵達康克魯斯瓦格時，走出機艙就被陽光曬滿臉，即使只穿羊毛短袖和薄外套，搬行李時背部仍微微滲汗；機場溫度看板則顯示攝氏18.7度(約華氏65.7度)，難以想像這裡是北緯67度，已在北極圈。

採訪團繼續北行到伊魯利薩特，天氣明顯轉濕冷，寒風從冰川颳進城鎮，採訪團成員外套得穿得更牢。偶爾太陽露臉，當地孩子穿著短袖運動衫在街邊騎滑板車，成群結隊吃冰淇淋。

伊魯利薩特居民說，最近幾年感覺夏天確實變熱了。丹麥科學家William Colgan則說，今年夏天偏冷，去年8月讓全球震驚的格陵蘭冰蓋降雨事件應該不會重演。

氣候異常 冰山融化大半

即使如此，格陵蘭氣候異常事件仍不斷發生。伊魯利薩特冰峽灣不斷退縮，冰峽灣中心導覽員Cassandra Henningsen是當地人，她說，過去冬天可在冰上拉雪橇犬、釣魚，從奶奶家窗戶望出去是整片壯麗冰山，但如今融化大半，「若非親眼見到，很難意識到氣候變遷正在發生且這麼快速」。

伊魯利薩特也是格陵蘭最熱門旅遊地點，擁有全島活動最活躍的艾奇冰川，從漁港搭乘單程兩個多小時的小船，才能靠近冰川崩解現場，來回全程更長達六小時，但夏天旺季時卻一位難求。

小船離岸愈遠後，風愈強也愈有寒意，小船幾度45度傾斜，船頭撞出「碰、碰」與浪拚搏的聲音，冷水衝進船打濕腳底，全身唯一裸露的臉已麻木毫無知覺。

遊客看奇景 汽油味作陪

抵達艾奇冰川後，小船停留一小時期間，就共傳來五次「轟隆隆」巨響，這是冰川內外的崩解聲。即使此地寒冷無比，也難逃暖化衝擊，船長比著5公里寬的冰川說，「八年前更寬廣，現在都沒了。」

小船怠速繞行以方便乘客拍攝，冰川上的空氣卻瀰漫濃厚的汽油濁味，久久不散。崩落的冰川為格陵蘭帶來觀光財，同時也創造更多汙染，成為氣候變遷現場的諷刺一幕，也是格陵蘭的兩難問題。

歐洲正經歷史上最高溫熱浪侵襲，圖為一英國家庭赴格陵蘭的伊魯利薩特冰峽灣避暑。記者...
歐洲正經歷史上最高溫熱浪侵襲，圖為一英國家庭赴格陵蘭的伊魯利薩特冰峽灣避暑。記者余承翰／攝影

冰川 氣候變遷 觀光

上一則

烏克蘭官員：9月前將自俄軍手中 收復赫爾松地區

下一則

俄羅斯稱攻擊敖德薩 摧毀烏克蘭軍事目標

延伸閱讀

蒙大拿州男開車衝撞一家庭 槍殺父女 子彈用盡 再持刀攻擊 被擊斃

蒙大拿州男開車衝撞一家庭 槍殺父女 子彈用盡 再持刀攻擊 被擊斃
世界最北米其林餐廳 格陵蘭食材鯨魚、海藻全入菜

世界最北米其林餐廳 格陵蘭食材鯨魚、海藻全入菜

歐洲熱浪蔓延 丹麥偵測到35.9℃「破7月份最高溫」

歐洲熱浪蔓延 丹麥偵測到35.9℃「破7月份最高溫」
世界最北的米其林餐廳 30歲主廚將格陵蘭特色食材入菜

世界最北的米其林餐廳 30歲主廚將格陵蘭特色食材入菜

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
俄國國總普亭。(美聯社)

英參謀長：普亭已輸俄烏戰爭 但猜他病重只是一廂情願

2022-07-17 14:00
英國前首相布萊爾。(路透)

前英相布萊爾：中國崛起 西方主導地位正走入歷史

2022-07-17 14:24
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見