安倍促成四方對話 印度外長：他已洞悉印太戰略重要性

印度外交部長蘇杰生。圖為他7月8日出席G20外長會議。（美聯社）

印度 外交部長蘇杰生近日披露已故日本 首相安倍 晉三促成印度與美國、日本和澳洲共組「四方安全對話」的背後思路，並說安倍早在10多年前即已洞悉印度在印太戰略上的重要性。

安倍8日在日本奈良助選時遭槍擊身亡，印度提倡「開放對話」的組織「阿南達中心」（Ananta Center）22日傍晚舉辦一場追悼安倍的活動，同時探討印度太平洋地區的未來。

活動講者之一蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）讚揚安倍生前的重大成就，包括為日本做好準備以因應區域「複雜局勢」，以及重新建構區域秩序。

蘇杰生說，安倍2006年成為日本首相，就鼓吹日本、美國與印度三方啟動「二軌對話」，以提升互信。同年6月，首屆三方對話成功在華盛頓召開，互信逐年累積。

二軌對話屬政策性對話的一種，參與者均為民間專家、學者，言論不代表官方立場；相對地，一軌是指政府官員之間的官方對話；1.5軌則是政府官員與民間專家學者參半，但都以私人身分發言。

蘇杰生回憶，安倍大約在2007年構思出「印度太平洋」的概念，當時即理解到，堅穩的日本─印度關係是打造印太戰略的基礎，因此十分注重於深化日本與印度的關係。

蘇杰生說，當時印度正與美國漸行漸近，而日本自身和美國、澳洲就是條約盟友的關係，安倍相信若能拉進印度共組四方聯盟，對區域形勢的格局定能有重大影響，終於在2007年促成「四方安全對話」（Quad）。

然而，這個沒有紙本條約、沒有秘書處的特殊組合，不久後卻因澳洲退出而停止運作。直到2017年，四國基於共同威脅，才又重新啟動這個對話機制。

蘇杰生分析，Quad於2007年之所以未能成事，是因四個成員之間的關係尚未成熟，特別是印度與澳洲；而安倍之後為提升四國互信、重啟Quad，居中做了許多努力。

前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）在活動上說，安倍認知到「不自由、非民主」的中國是區域的大問題，而「民主、自由」的印度是問題的解方，這就是安倍的智慧。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）對「後安倍時代」的印太戰略前景保持樂觀。他指出，雖然前路不會平坦，但盟友應向安倍樂觀、勇往直前的個性看齊，繼續緊密合作。

安倍內閣特別顧問谷口智彥預見，區域爭端預料會加劇，未來五年是觀察關鍵，因為中國國家主席習近平可能在2027年爭取延續任期，人民解放軍也在同年慶祝建軍百年。他期盼安倍催生的Quad能夠長久，以因應局勢變化。

其他講者還包括阿南達中心創會董事達斯（Tarun Das）、日本財團會長笹川陽平、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）總裁何慕禮（John Hamre）、曾在安倍內閣擔任總理大臣補佐官的長谷川榮一等人。