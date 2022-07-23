猴痘疫情蔓延 世衛第7度宣布全球公衛緊急事件

世衛迄今共7度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布將猴痘 （monkeypox）疫情 列為全球公共衛生緊急事件，這是世衛 有史以來第7度作此宣布。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，會後在記者會上宣布猴痘疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛的最高警戒層級。

這是世衛第7度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，先前6次分別為2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

若被定調為「國際關注公共衛生緊急事件」代表公共衛生發生嚴重、突然、不尋常、意外等事件；且很可能超出受影響國國界；需要立即採取國際行動的事件。

譚德塞表示，世衛緊急委員會無法達成共識，確定是否應將猴痘列為全球公衛緊急事件。但他指出，猴痘疫情已在全球快速傳播，他進而斷定這場疫情確實構成國際關注。

他還說：「世衛的評估是，除了歐洲地區以外，猴痘在全球及所有地區構成中度風險，我們評估歐洲地區面臨高風險。」

譚德塞指出，全球目前有75個國家通報猴痘病例，共1萬6000多例，這波猴痘疫情迄今造成5死。

他指稱，儘管世衛針對猴痘疫情風險進行介入，加上國際交通目前仍不繁忙，疫情在全球進一步傳播的風險相當明顯。

譚德塞提及，世衛的宣布將幫助加速猴痘疫苗研發，以及促進限制疫情傳播方法的實施。

根據美聯社，猴痘一度是罕見疾病，相關疫苗短缺，世衛作此宣布，可能進一步掀起對猴痘治療的投資，並且加劇爭搶相關疫苗的情況。