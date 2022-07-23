世衛宣布 猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件

一名猴痘病患的雙手起了皮疹。（美聯社）

猴痘 病例激增，世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞 23日宣布，將猴痘疫情 列為「國際關注公共衛生緊急事件」（ＰＨＥＩＣ）。這是世衛最高等級公衛警報。

根據美國疾病防治中心（ＣＤＣ）20發布的統計，全球已有72國通報超過1萬5800個猴痘病例。猴痘長年在西非和中非傳播，五月初以來，這兩個地區之外的猴痘病例激增。

世衛6月23日召開緊急委員會議，決定是否將猴痘列為國際關注公共衛生緊急事件。當時多數委員向譚德塞建議，情況未達發布最高等級警報的標準。

由於猴痘病例進一步增加，第二次緊急委員會議本月21日舉行，長達6個多小時，譚德塞在會中表示他很擔心，他說，「我需要你們的建議，來應對短期和中期的公衛影響」。

緊急委員會負責向譚德塞提供建議，最終由譚德塞拍板決定。

路透報導，以往譚德塞都會依照委員會的建議，不過消息人士指出，這次儘管多數委員認為無須發布最高警戒，譚德塞仍因情勢迫切，認真考慮要發布最高警戒。

目前「國際關注公共衛生緊急事件」僅適用於新冠肺炎疫情和消除小兒麻痺計畫。

委員會專家目前對於是否為猴痘發布最高警戒意見分歧，一派認為發布最高警戒能讓全球加緊防堵疫情擴散，另一派認為猴痘尚未擴散到新的群體，致死率也不高，不符合發布最高警戒的標準。

2019年12月起，中國湖北武漢市發現不明原因肺炎群聚，疫情初期個案多與武漢華南海鮮城活動史有關，中國官方於2020年1月9日公布其病原體為新型冠狀病毒。此疫情隨後迅速在其他省市與世界各地擴散，並證實可有效人傳人。世衛於2020年1月30日宣布此為國際關注公共衛生緊急事件。