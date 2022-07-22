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俄人在土耳其買房愈來愈多 年輕人尤愛高檔區

中央社╱伊斯坦堡22日專電

土耳其房仲表示，越來越多俄羅斯人在伊斯坦堡置產，亞洲區阿奇巴丹及高檔的巴格達大道周邊地區尤其受到年輕俄人青睞。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯公民購買更多土耳其房地產，地點以地中海沿岸的度假勝地安塔利亞（Antalya）為主。

土耳其第一大城伊斯坦堡的房仲告訴「國民日報」（Milliyet），年輕的俄羅斯有錢人正於阿奇巴丹（Acibadem）及巴格達大道（Bağdat Avenue）附近置產。巴格達大道以奢華百貨及餐廳聞名，沿路上可見國際知名名牌店。

房仲指出：「年輕俄人透過社群媒體了解這些地區並與我們接觸。他們追求充滿活力的社交生活，並希望住在豪華社區。」

阿奇巴丹及巴格達大道周邊房屋的價位約落在500萬里拉（約合28.2萬美元）至2000萬里拉之間。房仲表示，俄羅斯人不僅在這些地區置產，也租屋。

土耳其柯德威爾房地產公司（Coldwell Türkiye）專家阿瑞斯（Sühran Aras）說，不同於伊朗人或中東國家的買主，俄羅斯人購買面積較小的一房或兩房公寓。「他們想充分享受這座城市，離活動場所更近，這就是為什麼他們更偏愛烏斯庫達區（Uskudar）、阿奇巴丹及巴格達大道」。

土耳其馬斯投資公司（Mars Investments）董事會主席布加克（Hakan Bucak）表示，俄羅斯人主要的購屋地點仍是安塔利亞。

「多年來，俄羅斯人持續赴安塔利亞度假，他們已經習慣了這座城市，希望能與安塔利亞的親友在一塊。房屋及社區品質不是在安塔利亞的首要考量。」

布加克說，今年1月到6月，共售出2萬1039間房屋給外籍人士，其中20.5%房產是由俄羅斯人買下。

除了氣候、消費水準及兩國距離外，「富比世」（Forbes）雜誌曾報導，土耳其對俄羅斯人的吸引力之一是「投資入籍」計畫。根據計畫，只要向土耳其房地產、政府債券、公司、基金等投資一定金額，就可取得土耳其護照。歐洲國家雖然也有類似的「黃金護照」計畫，但可能很快就會喊停。

例如南歐島國賽普勒斯長期以來是俄羅斯人的避稅天堂，如今正在打擊俄羅斯寡頭，並已經吊銷俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）盟友德里帕斯卡（Oleg Deripaska）等人的護照。

投資房地產外，俄羅斯人也在土耳其開公司。「富比世」引述伊斯坦堡一間律師事務所指出，西方國家對俄羅斯實施制裁後，俄羅斯民眾在土耳其開設公司的數量激增，且多是為投資房地產成立。有些公司也對能源產業感興趣，特別是再生能源、石油及天然氣。

俄羅斯 投資 房地產

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