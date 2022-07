印度民主再創歷史 女性原住民領袖當選總統

印度 第16屆總統選舉今天完成計票,由女性部落領袖慕爾穆以壓倒性票數勝出,成為印度首位原住民 部落出身的總統,以及印度第二位女性總統。慕爾穆將於25日宣誓就職。

現任總統柯文德(Ram Nath Kovind)的5年任期將於24日結束,印度於18日舉行新一屆總統選舉。總統一職是以間接選舉的方式產生,近4800名國會議員及各省省議員參與投票。

計票程序今天上午展開,截至印度時間晚間8時,印度人民黨(BJP)為首的執政聯盟提名 的慕爾穆(Draupadi Murmu)已取得2161票,以選區人口為依據計算所得的「選票價值」為57萬7777票,達到總票數50%的要求。

另方面,在野陣營推舉的前財政部長辛哈(Yashwant Sinha)取得1058票,選票價值為26萬1062票。

結果揭曉後,辛哈已在推特向慕爾穆表示祝賀。

I join my fellow citizens in congratulating Smt Droupadi Murmu on her victory in the Presidential Election 2022.



India hopes that as the 15th President of the Republic she functions as the Custodian of the Constitution without fear or favour. pic.twitter.com/0gG3pdvTor