印度民主再創歷史 女性原住民領袖當選總統

印度第16屆總統選舉由女性部落領袖慕爾穆（右）以壓倒性票數勝出，總理莫迪（左）獻花祝賀。（取材自推特）

印度 第16屆總統選舉今天完成計票，由女性部落領袖慕爾穆以壓倒性票數勝出，成為印度首位原住民 部落出身的總統，以及印度第二位女性總統。慕爾穆將於25日宣誓就職。

現任總統柯文德（Ram Nath Kovind）的5年任期將於24日結束，印度於18日舉行新一屆總統選舉。總統一職是以間接選舉的方式產生，近4800名國會議員及各省省議員參與投票。

計票程序今天上午展開，截至印度時間晚間8時，印度人民黨（BJP）為首的執政聯盟提名 的慕爾穆（Draupadi Murmu）已取得2161票，以選區人口為依據計算所得的「選票價值」為57萬7777票，達到總票數50%的要求。

另方面，在野陣營推舉的前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）取得1058票，選票價值為26萬1062票。

結果揭曉後，辛哈已在推特向慕爾穆表示祝賀。

I join my fellow citizens in congratulating Smt Droupadi Murmu on her victory in the Presidential Election 2022.



India hopes that as the 15th President of the Republic she functions as the Custodian of the Constitution without fear or favour. pic.twitter.com/0gG3pdvTor — Yashwant Sinha (@YashwantSinha) July 21, 2022

慕爾穆現年64歲，出身印度東部奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民部落，幼時克服艱苦環境完成學業後成為教師，1997年加入BJP從政。2000年當選省議員，曾任奧里薩省商業暨交通廳、漁業暨畜牧廳的廳長。

2015年5月，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor），2021年7月卸任。擔任總督期間，慕爾穆曾拒絕簽署省議會兩道涉及原住民祖地商用化的法案，讓外界認為她可能不會只是政府的橡皮印章。

有觀察人士認為，在印度嚐試擺脫種姓制度包袱以及弱勢族群難翻身的形象之際，BJP下了一步好棋，至少17名在野陣營的國會議員及100多名省議員違背政黨意志，把票投給了慕爾穆。

有分析人士指出，BJP已鞏固北印度選票，現正透過提名原住民人士出任總統，爭取原住民以及弱勢族群的支持。

這是印度第16屆總統選舉，由於首任總統普拉薩（Rajendra Prasad）成功連任，因此慕爾穆將是印度第15位總統。

根據印度憲法，總統是國家元首及三軍統帥，被賦予諸多行政及立法領域上的職權，包括任命內閣官員、簽署法案等。但印度採行內閣制，大多數職權實務上是由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

印度媒體報導，總統月薪約50萬盧比（約6264美元），卸任後月領約15萬盧比（約1879美元）退休俸，終身享受免費醫療服務以及住所。