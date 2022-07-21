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歐美掀熱浪 相較美1936年「熱到當街煎牛排」仍不夠看

中央社華盛頓／綜合外電報導
近來熱浪席卷歐美，高溫頻破紀錄。（路透）
近來熱浪席卷歐美，高溫頻破紀錄。（路透）

近來熱浪席卷歐美，高溫頻破紀錄，各地乾旱、野火等慘況頻傳。華盛頓郵報引述專家過去預測指出，隨著溫室效應加劇，未來極端氣候恐更嚴峻。

「華盛頓郵報」報導，嚴酷熱浪正炙烤美國與大部分全球各地，英國19日在倫敦希斯羅機場（London Heathrow Airport）記錄到攝氏40度（華氏104度）高溫，成為史上最熱的一天。

而在美國，南從德州北迄北達科他州，18日都測出超過攝氏38度氣溫，19日美國更有逾1億人收到國家氣象局（National Weather Service）的高溫警示。

但美國目前情況相比1936年夏天大部分美中地區的遭遇仍屬小巫見大巫。當年最熱時，北達科他州甚至比死谷（Death Valley）的盛夏還熱，熱到可以當街煎牛排。廢棄的車輛半埋入灼熱黃沙、田裡滿是乾死的作物，漫天沙塵下無人城鎮彷彿鬼域等場景時有所見。

美國1936年發生的致命熱浪最北曾擴及至加拿大，當時死因與熱浪相關者估計達5000人，甚至在北達科他州斯蒂爾郡（Steele, N.D.）測得約攝氏50度（華氏122度）的高溫紀錄，當年7月仍是美國史上最熱月份。

然而在1936年的酷暑前，北美才經歷當時破紀錄的寒冬。北達科他州的魔鬼湖城（Devil's Lake）當年2月降至將近攝氏零下30度，伊利諾河（Illinois River）的河面冰層厚達近50公分，而從1780年以來僅凍結過7次的切薩皮克灣（Chesapeake Bay）更是完全冰封。

但1936年當時全球與能源相關的二氧化碳排放量僅是今日1/6，顯然當年極端熱浪另有成因。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）的研究人員2015年判定1936年美國熱浪的主要成因在於海洋，尤其是海平面的高溫。從阿拉斯加灣到洛杉磯的太平洋地區，與緬因州和加拿大諾瓦斯科細亞（Nova Scotia）間的芬迪灣（Bay of Fundy）同時變暖。

澳洲研究會（ARC）旗下「氣候系統科學卓越中心」（The Centre of Excellence for Climate System Science）專家多納特（Markus Donat）說：「兩地的海洋同時升溫，降低春季降雨量，為後來美國中心地區的酷熱高溫創造絕佳條件。」

假如1936當年造成酷暑的氣候條件在今日再現，料將帶來更嚴峻後果。多納特當時預測「如果在相同條件薈萃下未來再發生海洋暖化，受當前氣候變遷影響，屆時溫度恐帶來更毀滅性影響，創造史無前例高溫。」

截至今日，熱浪仍是美國最致命的「天氣殺手」；相較龍捲風、颶風或洪災，酷熱平均每年帶來更高的死亡人數。

「華爾街日報」指出，今年7月歐洲破紀錄的熱浪延燒，已導致歐陸數百人罹難。高溫及乾旱引燃的野火正吞噬南歐大片土地，迫使數以千計的民眾撤離家園。

大部分的氣候科學家將全球持續上升的高溫歸因於溫室氣體排放，而高溫也帶來熱浪、乾旱及野火。據美國相關聯邦機構報告，去年已是美國繼1936年以來最熱的一年。

高溫 熱浪 北達科他州

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