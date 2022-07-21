印尼總統將訪問中國 北京冬奧後首位訪中元首

印尼總統佐科威。(美聯社)

中國與印尼 關係再升溫，中國外交部今宣布，應中國國家主席習近平 邀請，印尼總統佐科威將於7月25日至26日訪問中國。

中國外交部發言人汪文斌表示，印尼總統佐科威是北京冬奧 會後首位訪問中國的外國元首，中國也是佐科威疫後首次東亞之行的首站，這充分體現中國與印尼兩國對雙方關係的高度重視。訪問期間，習近平將與佐科威舉行會談，中國總理李克強也將與佐科威會面，就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。

汪文斌指出，中國和印尼同為發展中大國和新興經濟體代表，共同利益廣泛。中方期待通過佐科威此訪，深化雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、南南合作的先鋒。

中國與印尼關係近年不斷升溫，印尼除拒絕選邊站，今年6月的新加坡香格里拉對話會上，印尼國防部長普拉博沃公開為中國說話。他在香格里拉對話第二場全會「管理多極地區的地緣政治競爭」發言時表示，敦促各國尊重中國作為一個偉大文明國家的正當崛起。在被問及四邊安全對話（Quad）以及美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）時，普拉博沃表示，「我們認為聯盟不應威脅到其他國家」。

此外，中國第一個全產業鏈高鐵輸出國外的項目就在印尼的雅萬高鐵，今年6月起已進入鋪軌階段。這條東南亞第一條時速350公里的高鐵全由中國建造。雅萬高鐵全長142.3公里，連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，建成後，雅加達到萬隆間的旅行時間將由現在的三個多小時縮短至40分鐘。