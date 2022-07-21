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熱浪擋不住 倫敦市長：二戰以來消防部門最忙的一天

編譯張君堯／即時報導
歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都不斷飆破新高，內閣辦公廳大臣馬特豪斯更表示英國須學會「忍受極端天氣」。（美聯社）
歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都不斷飆破新高，內閣辦公廳大臣馬特豪斯更表示英國須學會「忍受極端天氣」。（美聯社）

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都不斷飆破新高，內閣辦公廳大臣馬特豪斯（Kit Malthouse）更表示英國須學會「忍受極端天氣」。

衛報報導，目前共計有數百名消防員在英格蘭各地投入救援火災，且已有60多所房屋被燒毀，消防部門面臨著「自第二次世界大戰以來最繁忙的一天」。馬特豪斯透露最近幾周共計有13人為避暑而在游泳時溺斃，其中包括7名十幾歲男孩。

馬特豪斯向國會議員通報熱浪的影響時指出「我們確實認識到未來可能會經歷更多此類事件，我們不應低估它們的速度、範圍和嚴重性。英國可能不習慣如此高溫，但如今我們和歐洲鄰國皆必須學會忍受這樣的極端事件。政府一直在國際最前線上努力實現淨零排放，但氣候變遷的影響現在已經來到我們身邊」。

倫敦緊急救援服務部門表示，18日和19日甚至「每13秒就接到一次救援電話」，且高溫事件與上周相比爆增10倍之多。倫敦市長表示當地消防隊19日接到2600多個電話、是平時7倍之多，更強調「這是自二戰以來倫敦消防部門最忙碌的一天」。

英國氣象局首席科學家也警告「未來氣溫會變得更加極端」，週二英格蘭東米德蘭地區林肯郡（Lincolnshire）的科寧斯比村（Coningsby）一路飆到攝氏40.3度，比2019年之前的最高溫還高1.6度。氣象學家斯內爾（Craig Snell）表示仍有可能發生野火，並補充說「由於地面非常乾燥，近幾周內野火的風險會相當高，但幸運的是我們離19日的情況還差得很遠」。

英國 高溫 熱浪

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