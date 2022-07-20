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歐洲熱浪蔓延 丹麥偵測到35.9℃「破7月份最高溫」

張君堯
丹麥氣象研究所表示，20日回報7月份有記錄以來的「最高氣溫」，並警告說該國正接近歷史最高氣溫記錄。（美聯社）
丹麥氣象研究所表示，20日回報7月份有記錄以來的「最高氣溫」，並警告說該國正接近歷史最高氣溫記錄。（美聯社）

丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）表示，20日回報7月份有記錄以來的「最高氣溫」，並警告說該國正接近歷史最高氣溫記錄。

根據報導，在丹麥宣布這一消息之際，今夏的熱浪已經在歐洲其他地區打破高溫紀錄並向北蔓延。DMI的數據顯示先前7月份的高溫記錄是1941年測量到的攝氏35.3度，DMI20日發推表示「今天在西日德蘭半島（Jutland）的波里斯（Borris）記錄到攝氏35.6度的高溫」。

然後僅僅數小時後，DMI又宣布洛蘭島（Lolland）記錄的溫度更高、達到攝氏35.9度（華氏96.62度），DMI補充說「我們正迎來丹麥天氣歷史上第二熱的一天」，並表示隨著北海降溫的風從西南方向吹來，熱量「似乎正在消退」。

不過丹麥氣象服務部門已經提出警告，稱接下來隨著熱空氣從南方進入，丹麥20日的幾項記錄皆有被打破的可能性，DMI在聲明中指出「今天可能會被載入史冊，因為一些預測表明丹麥高溫新記錄已經『觸手可及』」。 先前丹麥記錄到的歷史最高溫為1975年8月的攝氏36.4度。

至於丹麥鄰國瑞典的瑞典氣象水文研究所（SMHI）19日發布針對該國大部份地區發布20日至21日的高溫警報，屆時恐怕會達到攝氏30至35度。

高溫 瑞典 熱浪

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