想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

夫妻床事不同調,可能會影響夫妻之間的感情。國外一名女子為了滿足丈夫的需求,特地買了一個充氣娃娃。不過奇怪的是,這娃娃看起來幾乎跟這名女子一模一樣。

據「地鐵 報」(Metro)報導,23歲的葛瑞(Char Grey)為了「餵飽」28歲的丈夫卡勒姆,砸下1500英鎊(約1796美元)買了一個外型激似自己的充氣娃娃。葛瑞說自己有時會「不想辦事」,加上丈夫曾經提議要找人3P,但自己又不想讓其他女人碰觸丈夫,於是兩人最後決定買下充氣娃娃。

夫妻表示,自從充氣娃娃加入以後,兩人的房事更加火辣。不僅如此,他們還辭去工作,開始經營成人社群網站 Only Fans。現在他們有2000名粉絲,每個月收入高達7萬英鎊(約8萬3858美元),更曾一天就賺進1萬英鎊(約1萬1979美元)。

夫妻倆之前就購入過其他充氣娃娃,但是卻不能引起丈夫的性慾。因此兩人在6月時購入這個娃娃。葛瑞表示,其實充氣娃娃的外型有很多種,但是兩人決定選擇一個長得像自己的充氣娃娃。他們會幫充氣娃娃梳頭、穿上跟自己一樣的洋裝,還會讓娃娃陪他們看電視。丈夫卡勒姆則說,買下充氣娃娃以後為夫妻感情帶來正面影響,讓兩人感情更緊密。

PHOTOS: Wife Buys Sex Doll To Satisfy Husband's Libido



