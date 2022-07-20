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想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

夫妻床事不同調，可能會影響夫妻之間的感情。國外一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個充氣娃娃。不過奇怪的是，這娃娃看起來幾乎跟這名女子一模一樣。

據「地鐵報」（Metro）報導，23歲的葛瑞（Char Grey）為了「餵飽」28歲的丈夫卡勒姆，砸下1500英鎊（約1796美元）買了一個外型激似自己的充氣娃娃。葛瑞說自己有時會「不想辦事」，加上丈夫曾經提議要找人3P，但自己又不想讓其他女人碰觸丈夫，於是兩人最後決定買下充氣娃娃。

夫妻表示，自從充氣娃娃加入以後，兩人的房事更加火辣。不僅如此，他們還辭去工作，開始經營成人社群網站Only Fans。現在他們有2000名粉絲，每個月收入高達7萬英鎊（約8萬3858美元），更曾一天就賺進1萬英鎊（約1萬1979美元）。

夫妻倆之前就購入過其他充氣娃娃，但是卻不能引起丈夫的性慾。因此兩人在6月時購入這個娃娃。葛瑞表示，其實充氣娃娃的外型有很多種，但是兩人決定選擇一個長得像自己的充氣娃娃。他們會幫充氣娃娃梳頭、穿上跟自己一樣的洋裝，還會讓娃娃陪他們看電視。丈夫卡勒姆則說，買下充氣娃娃以後為夫妻感情帶來正面影響，讓兩人感情更緊密。

社群網站 地鐵

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