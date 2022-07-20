教宗將訪加拿大原民寄宿學校 為教會虐待兒童致歉

天主教教宗方濟各將造訪加拿大原住民部落，為教會先前一個世紀虐待原住民兒童致歉。美聯社

天主教教宗方濟各將於本月25日造訪加拿大原住民 部落馬斯克 瓦西斯，為教會先前一個世紀虐待原住民兒童致歉，部分人士希望受害者藉此獲得一定程度寬慰。

馬斯克瓦西斯（Maskwacis）擁有1.9萬人口，位處加拿大亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓市（Edmonton）北方約100公里；這個小部落數十年來受此創傷所縈繞。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）將拜訪馬斯克瓦西斯一所由教會管理的公立寄宿學校遺址，原住民兒童曾受同化政策所迫在該地隔離。

當年倖存的原住民兒童許多仍居住於馬斯克瓦西斯等城鎮。厄米尼斯金克里原住民部落（Ermineskin Cree Nation）酋長厄米尼斯金（Randy Ermineskin）告訴法新社：「他們或許會聽到一些有助於他們在人生中前進的話。」

加拿大原住民代表團4月前往梵蒂岡訪問，力勸85歲的教宗來一場原本難以想像的加拿大之旅。長期捍衛原住民權利的李特柴德（Wilton "Willie" Littlechild）是團員之一。

87歲的李特柴德不僅是前任部落酋長，也是一名律師。他說：「來自教宗的道歉將會帶來很大影響。」

幼時在寄宿學校渡過14年時光的李特柴德表示：「一旦有了道歉與原諒，他們才會開始感受到治癒，然後他們將會得到了結。」

在加拿大大草原地區西部邊緣的馬斯克瓦西斯，一塊被雜草和蒲公英擋住的樸素牌匾標示出厄米尼斯金印第安寄宿學校遺址。教宗將於該地現身。

教會曾管理加拿大全國各地的139所公立寄宿學校，厄米尼斯金印第安寄宿學校於1976年關閉前，是其中最大學校之一，包括伊努特人（Inuit）和梅蒂人（Metis）在內的約15萬名原住民兒童，因為一項後來失敗的同化政策被迫在該地上學。

學生與他們的家庭、語言和文化斷絕聯繫。許多學生受到老師和校長的體罰與性侵，還有數千人被認為死於疾病、疏於照顧及營養不良。

加拿大多年來嘗試克服這段慘痛過去，但近幾個月在寄宿學校遺址發現了數百名原住民兒童遺體被埋葬於無名墳墓中，已將國家和教會如何使他們遭受苦難的現實烙印於民族意識之上。