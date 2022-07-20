伊斯坦堡文化地標 潘朵拉書店不敵通膨吹熄燈號

潘朵拉總店位於伊斯坦堡熙熙攘攘的獨立大街上，店內音樂、電影、文學類書籍應有盡有，使潘朵拉不僅是愛書民眾心靈寄託，更因書藏完整成為外國遊客必去景點。中央社

伊斯坦堡潘朵拉書店 不敵通膨攀升，將於月底熄燈。另兩間分店雖仍繼續運作，不過這31年來，總店不僅是愛書民眾心靈寄託，更因英文、土文書目多樣成為外國遊客必去景點，如今將歇業，不免令人唏噓。

潘朵拉總店（Pandora Bookstore）店齡31，是1980 年後於伊斯坦堡獨立大街（Istiklal Avenue）開設的首家書店，對貝伊奧盧區（Beyoglu）民眾而言，到潘朵拉逛逛一如去「巷尾雜貨店巡田水」，已內化為日常，文化地標當之無愧。

「土耳其通膨嚴重、書店租金漲了5倍，使經營成本難以承擔。匯率 上漲改變人們外出購物意願等多方因素，我們不得不關門。常客得知後相當不捨」，店長寇杰特克（Ozan Kocatürk）無奈說道。

土耳其圖書產業幾乎完全依賴進口紙張及印刷墨水。匯率上漲和紙張成本大幅增加，書店的銷售額持續下降，也是寇杰特克心裡的痛。他昨天對中央社表示，現在一本新出版的土耳其書要價 100 里拉（約5.75美元），過去才約 15 里拉。

25的大學生約克蘇（Göksu）得知書店將關門相當吃驚。她表示，就她所知，潘朵拉總店的外國書藏最完整，也是伊斯坦堡最老的書店之一。自己住在亞洲區，搭近一個小時的車就是為了來潘朵拉總店挑書。「潘朵拉有種氛圍，讓人覺得自己真的身在書店」。

巴基斯坦學生恩漢哈 （Nhanha）受祖母所託選購土耳其時尚書籍。她說，之所以來潘朵拉總店，是因為這裡英文書籍多元，土耳其文出版品也比她逛過的其他書店多，非常有幫助。

全球2019年迎來一場大疫，百業蕭條，潘朵拉總店也暫停運作3至4個月，日子雖難但是終能挺過，不料通膨帶來更致命的打擊。寇杰特克在潘朵拉賣命17年，書店將關門，對他而言是道難過的坎，「我不認為我短期內會再踏上獨立大街」。

潘朵拉總店歇業，只是土耳其經濟危機影響日常生活各面向的縮影。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）奉行「非常規」經濟政策，民眾生活成本持續攀升，土國6個月官方通貨膨脹 率升至近 80%，創24 年來最高紀錄。根據土國國家統計機構最新數據，通貨膨脹年增率自5 月的73.5% 升至 6 月的78.6%。

然而，在野黨及經濟學家認為，近期石油及天然氣價格上漲，意味著實際通貨膨脹率幾乎是官方數據的兩倍，民調也顯示僅24%民眾認為政府釋出的通膨數據為真。英國衛報近日更引述伊斯坦堡商會直指，伊斯坦堡通貨膨脹年增率已達94%。

本月1日，土耳其在1年內第2度大幅拉高最低薪資至5500里拉。然而大動作調薪可否保護家庭免受通膨影響，或是只能短期止血，仍是未知數。土耳其聯合工會就曾建議將基本工資調升至6400里拉左右，四口之家才能越過「飢餓及貧窮線」。