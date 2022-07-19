我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／怕熱不敢出門？跟著紐約客這樣消暑

加強針施打不踴躍 專家：部分地區恐「狂猛覺醒」

俄國大使：北韓勞工「勤奮又耐操」 可助重建頓巴斯 

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅表示，北韓可能向烏克蘭東部頓巴斯地區派遣勞工，協助重建在戰爭中遭破壞的設施。(Getty Images)
俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅表示，北韓可能向烏克蘭東部頓巴斯地區派遣勞工，協助重建在戰爭中遭破壞的設施。(Getty Images)

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）表示，北韓可能向烏克蘭東部頓巴斯地區派遣勞工，協助重建在戰爭中遭破壞的設施。

英國衛報引述南韓新聞網站NK News報導，馬歇各羅表示，北韓勞工可以幫助烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）兩個自稱的人民共和國，重建飽受戰火波及的當地城市。

他指出，儘管有聯合國的制裁，北韓與烏克蘭頓巴斯地區自稱共和國之間仍有很多「潛在的機會」能進行經濟合作。

據報導，馬歇各羅接受俄羅斯《消息報》（Izvestia）訪問時表示，「能力好又勤奮的北韓建築工人，能在最困難的環境下工作，可以幫助我們修復社會、公共與工業設施。」

北韓是承認這兩個烏東親俄政權的少數國家之一。北韓外交部日前表示，「烏克蘭過去曾積極加入美國不公正和非法的敵對政策，犯下嚴重缺乏國家間公平和正義的行為，因此無權對我們合法行使主權提出問題或質疑」。作為回應，烏克蘭宣布和北韓斷交。

據報導，北韓慣例上會外派國民至海外工作，賺取急需的外匯，因受到聯合國制裁，這些勞工本應該在2019年底前被遣返，但據報吿，在最後期限過後，有大量北韓勞工仍待在俄羅斯、中國、寮國與越南工作。

北韓 烏克蘭 勞工

上一則

馬國破獲1800萬美元動物器官走私 包括6000公斤象牙

下一則

超狂幸運兒 英國開出創紀錄2.3億美元樂透獎金

延伸閱讀

北韓承認烏東2區獨立 烏譴責宣布斷交

北韓承認烏東2區獨立 烏譴責宣布斷交
北韓承認烏東分離主義地區獨立 烏克蘭宣布斷交

北韓承認烏東分離主義地區獨立 烏克蘭宣布斷交
北韓向西部海域發射2枚火箭 南韓密切關注

北韓向西部海域發射2枚火箭 南韓密切關注
北韓向西部海域發射兩枚火箭 南韓密切關注

北韓向西部海域發射兩枚火箭 南韓密切關注

熱門新聞

病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

2022-07-17 07:09
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10
南韓仁荷大學驚傳一名女大生疑似遭熟識的男同學性侵身亡，警方已在現場拉起封鎖線調查。（擷取自 Yonhapnews YouTube）

韓大學爆女大生酒後全裸流血倒路邊 疑遭男同學性侵亡

2022-07-15 09:37
2018年9月，英國皇家空軍出動颱風戰鬥機攔截俄國圖-160長程轟炸機（北約代號為Blackjack ）。路透

批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備

2022-07-17 09:59

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺