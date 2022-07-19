俄國大使：北韓勞工「勤奮又耐操」 可助重建頓巴斯 

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅表示，北韓可能向烏克蘭東部頓巴斯地區派遣勞工，協助重建在戰爭中遭破壞的設施。(Getty Images)

俄羅斯駐北韓 大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）表示，北韓可能向烏克蘭 東部頓巴斯地區派遣勞工 ，協助重建在戰爭中遭破壞的設施。

英國衛報引述南韓新聞網站NK News報導，馬歇各羅表示，北韓勞工可以幫助烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）兩個自稱的人民共和國，重建飽受戰火波及的當地城市。

他指出，儘管有聯合國的制裁，北韓與烏克蘭頓巴斯地區自稱共和國之間仍有很多「潛在的機會」能進行經濟合作。

據報導，馬歇各羅接受俄羅斯《消息報》（Izvestia）訪問時表示，「能力好又勤奮的北韓建築工人，能在最困難的環境下工作，可以幫助我們修復社會、公共與工業設施。」

北韓是承認這兩個烏東親俄政權的少數國家之一。北韓外交部日前表示，「烏克蘭過去曾積極加入美國不公正和非法的敵對政策，犯下嚴重缺乏國家間公平和正義的行為，因此無權對我們合法行使主權提出問題或質疑」。作為回應，烏克蘭宣布和北韓斷交。

據報導，北韓慣例上會外派國民至海外工作，賺取急需的外匯，因受到聯合國制裁，這些勞工本應該在2019年底前被遣返，但據報吿，在最後期限過後，有大量北韓勞工仍待在俄羅斯、中國、寮國與越南工作。