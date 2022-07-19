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又犯？日本壽司郎推生啤半價 竟有分店早上就賣完

編譯莊蕙嘉／即時報導
日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)
日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」再度發生消費爭議，13日至28日推出的「生啤半價」活動，不但活動首日有消費者表示無法點餐，活動時間還沒結束，有多家分店點餐螢幕也顯示「缺貨」，遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。

這項生啤半價活動，原本含稅價528日圓（約3.83美元）的生啤酒只要半價，且不限杯數，吸引許多消費者上門。但活動開始後，各地陸續有民眾抱怨沒買到。

山梨縣一名30多歲女性15日晚間7時多到當地的壽司郎，想點生啤時發現螢幕顯示「缺貨」。她說，進店時店員也沒有說明此事，希望店家能給個說法。

岩手縣盛岡市的一名40多歲男性，在19日上午11時10分壽司郎剛開店不久就到店，門口張貼告示寫著「因活動反應熱烈，今天的數量已售完」，讓他相當傻眼。

日媒先前報導，壽司郎生啤半價活動首日，就有消費者反映無法點餐，店家則宣稱活動尚未開始。

去年9月壽司郎推出海膽壽司促銷活動，打出一貫110日圓（約0.8美元）和三種類528日圓的低價。但因備貨不足，活動開始沒幾天海膽就全部賣光，但各分店未撤下海報，招致許多投訴。

日本消費廳今年6月對壽司郎發出警告，要求停止海膽促銷這類「誘餌廣告」。

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