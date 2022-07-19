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伊朗為蘇雷曼尼報仇 曾密謀刺殺或活擒川普、龐培歐

編譯陳韻涵／綜合18日電
美國政府情報指出，伊朗政府曾密謀刺殺或活擒前總統川普及其國務卿龐培歐(左)。(Getty Images)
美國政府情報指出，伊朗政府曾密謀刺殺或活擒前總統川普及其國務卿龐培歐(左)。(Getty Images)

近期外洩的美國政府情報內容指出，伊朗政府曾密謀刺殺或活擒前總統川普及其國務卿龐培歐(Mike Pompeo)，這份報告在拜登訪問中東，以及伊朗核子談判可能破局之際公布，讓美伊關係緊張情勢升高。 

美軍2020年1月3日奉川普命令，以無人機空襲伊拉克巴格達(Baghdad)機場，擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)；此後，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)一再承諾會為蘇雷曼尼復仇。

美國「國家反恐中心」(National Counterterrorism Center)這份標記「不公開」和「僅限官方使用」的報告指出，伊朗政權「對多名特定美國官員發動分支行動」，相關威脅包括採取致命行動、國際法操作，以及逮捕令與抵制。

蘇雷曼尼是中東最精銳的軍事指揮官之一，曾密謀與協助俄羅斯軍隊干預敘利亞內戰，並向黎巴嫩武裝分子真主黨(Hezbollah)提供大規模協助。 

報告指出，「2021年1月以來，伊朗政府公開表示，有意在美國境內採取致命行動，點名前總統川普、前國務卿龐培歐，以及中央司令部前指揮官麥肯齊(Gen Kenneth McKenzie)，作為頭號報復目標。」

報告寫到，伊朗可能會獵殺川普等高階官員，作為替蘇雷曼尼報仇的同等級「祭品」，或針對應為蘇雷曼尼之死負責的人。

伊朗 川普 國務卿

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