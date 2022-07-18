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印度總統選舉 4800名國會議員及省議員投票

中央社新德里18日專電
印度近4800名國會議員、省議員今天投票，將選出下一任總統。(美聯社)
印度近4800名國會議員、省議員今天投票，將選出下一任總統。(美聯社)

印度近4800名國會議員、省議員今天投票，將選出下一任總統。印度媒體預測，女性部落領袖慕爾穆將取得6成選票輕鬆取勝。

現任印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）的5年任期將於24日結束，他是印度第14任總統。但由於第一任總統普拉薩（Rajendra Prasad）競選過兩屆且成功連任，因此這次是印度第16屆總統選舉。

根據印度憲法，總統一職是以間接選舉的方式產生，選舉人團由國會參議院和人民院的議員及各省省議員組成，上午開始分別在國會大樓及各省省議會投票。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午9時23分在推特貼出他投票的照片。

雖然印度憲法在行政、立法領域上賦予總統諸多職權，但印度採行內閣制，這些職權實務上多由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

印度公民只要年滿35歲，符合競選國會議員的資格，就可參選總統，但需獲得50名舉薦者（proposer）和另50名附議者（seconder）的背書，才能登記參選；舉薦者和附議者都必須是國會及省議會的議員。

本屆兩名總統候選人為執政陣營國家民主聯盟（NDA）提名的原住民部落領袖慕爾穆（Draupadi Murmu），以及在野陣營推舉政壇老將辛哈（Yashwant Sinha）。

慕爾穆是奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民，1958年出生，克服艱苦環境完成學業，獲聘教職，1997年競選地方議員成功，從此踏入政途。她更上一層樓當選省議員之後，歷任奧里薩省商業暨交通廳、漁業暨畜牧廳廳長。

2015年5月，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督，2021年7月卸任。擔任總督期間，慕爾穆曾拒絕簽署省議會通過的兩項法案，這讓外界相信，她若當選總統，不會只是政府的橡皮印章。

辛哈出生於1937年，1987年從政，曾任公職人員、外交官、以及財政部長和外交部長等要職，2015年獲法國政府頒發榮譽軍團勳章，被形容為經驗豐富的官僚人員及政治人物。

但他的政治生涯也是大起大落，參加過3個政黨，包括目前執政的印度人民黨。他後來開始批評莫迪政府的政策，而於2018年脫離印度人民黨，被延攬為反對陣營的總統候選人。

執政陣營在人數上本已佔優勢，加上部分在野陣營議員臨陣倒戈，媒體估算，慕爾穆至少可取得6成選票。她若當選，將成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。

計票程序將於21日在國會進行，得票超過50%者當選，並於25日宣誓就職。

印度進行總統投票選舉，媒體預測，女性部落領袖慕爾穆(中)將輕鬆獲勝。(美聯社)
印度進行總統投票選舉，媒體預測，女性部落領袖慕爾穆(中)將輕鬆獲勝。(美聯社)

印度 原住民 投票

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