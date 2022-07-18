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印媒：狼犬涉禁酒令 與主人一同被捕 差點吃垮警方

中央社新德里18日專電
印度媒體報導，一隻德國狼犬最近因違反禁酒令與主人一同被捕。(Image by Katrina_S from Pixabay)
印度媒體報導，一隻德國狼犬最近因違反禁酒令與主人一同被捕。(Image by Katrina_S from Pixabay)

印度媒體報導，一隻德國狼犬最近因違反禁酒令，與牠的主人一同被捕，但這條狗聽不懂印度文指令且挑食，令警方相當頭痛。

印度TV9電視台今天報導，布克薩爾（Buxar）警方6日在巡邏時發現一輛汽車行進軌跡不穩，懷疑駕駛飲酒，於是攔下盤查，結果在車上發現6瓶洋酒，駕駛和一名乘客也因未通過酒測而被捕。

然而，連同被帶回警局的還有車上一條德國狼犬。根據報導，牠和兩人一起被控違反禁酒法，印度網友對此感到難以置信。

TV9電視台說，這條德國狼犬目前被「留置」在警察局，但因為牠只聽得懂英文號令，且只吃昂貴狗飼料，令警方相當頭痛，必須透社區過懂英文的年輕人嘗試跟狗溝通。

雖然英文是印度的官方語言之一，但根據印度Lok基金會與英國牛津大學於2019年進行的民調，只有大約6%的印度人表示會講英語，低於2011年普查時的10%。

布克薩爾是印度東北部比哈省（Bihar）的一個縣，比哈省立有嚴格的禁酒法。

另據印度地方報紙「馬哈拉什特拉時報」（Maharashtra Times）報導，車上兩人被帶回警局接受訊問時，堅決否認酒醉駕駛，甚至指稱當時駕車的是那條狼狗。為此，警方只好把這條狗逮捕。

印度 德國 警察

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