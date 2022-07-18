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「航海王」連載25年只是前傳？作者爆：故事現在才開始

聯合新聞網／ 綜合報導
風靡全球的超人氣漫畫《ONE PIECE》（航海王）自1997年開始連載迄今已25年。 (擷自官方推特)
風靡全球的超人氣漫畫《ONE PIECE》（航海王）自1997年開始連載迄今已25年。 (擷自官方推特)

風靡全球的超人氣漫畫《ONE PIECE》（航海王）自1997年開始連載迄今已25年，作者尾田榮一郎上月宣布休刊一個月，將於7月25日繼續連載。然而，尾田老師近日透過官方發布預告，意有所指地說「現在才是真正的《ONE PIECE》啊！」似乎暗示過去連載25年的漫畫情節僅僅只是「故事的前傳」，令不少從小追到大的粉絲既興奮又錯愕，直呼「光是前傳就畫了25年嗎？」

根據日媒報導，《ONE PIECE》官方日前釋出尾田老師的親筆手寫信，尾田老師自曝從小開始萌芽的心願，想畫出一部結局「超燃」（意指超級熱血沸騰）的漫畫，「不知道能不能畫出來呀...畢竟已經花了25年的時間」，並預告《航海王》後面的劇情，即將揭開故事迄今種下的所有謎團，透露接下來的劇情會更加精彩，笑著要大家「繫好安全帶」，因為「現在才是真正的《ONE PIECE》啊！」

消息一出令粉絲既期待卻又錯愕不已，不少從小看到大的粉絲們哀嘆，「我一直很喜歡這部漫畫，但我厭倦了，因為它實在（篇幅）太長」、「所以是25年的前傳嗎？」、「難道又在埋梗？」、「希望在我死前能夠看到結局」。

超人氣動漫《ONE PIECE》（航海王）自1997年7月22日起於日本集英社《週刊少年JUMP》出版連載，官方於上（6）月8日無預警宣布，尾田老師休刊一個月的消息，將於7月25日繼續連載，屆時偉大的航道故事將邁入「最終章」。

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