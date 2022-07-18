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新書曝：梅根惹怒查爾斯與女王 罪魁禍首就是他

記者蘇詠智／即時報導
湯瑪斯馬可搞砸與女兒的關係，還常在電視訪問中批評女兒。（路透資料照片）
湯瑪斯馬可搞砸與女兒的關係，還常在電視訪問中批評女兒。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根與皇室間的裂痕難以彌補，近日將推出的新書「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」（直譯），直接點破梅根為何讓伊莉莎白二世女王、查爾斯王子都不滿的原因，竟是和她的父親湯瑪斯馬可有關。

眾所周知，梅根除了與婆家不對盤外，和娘家的關係更惡劣，尤其是父親湯瑪斯與她的同父異母兄姊們，三不五時在電視訪問中把她罵得狗血淋頭，靠消費她來賺出場費、搏版面，讓她也完全不想再跟他們碰面，更甭提化解彼此的恩怨。

「復仇」一書的作者湯姆鮑爾稱梅根婚禮前與湯瑪斯關係變得很尷尬，湯瑪斯與狗仔合作設計假偷拍來斂財被發現後，梅根壓住怒火，還是請他到英國出席自己與哈利的婚禮，湯瑪斯卻因為捅出大婁子無言見人，三催四請就是不從美國到英國，還說自身要動心臟手術根本趕不過去，也不接梅根的電話，終於把梅根徹底惹毛，再也不和他聯絡。

但馬可一家怎會放過梅根這隻金雞母？她不想跟他們有牽扯，他們就時常上電視放話砲轟，不管湯瑪斯還是女兒珊曼莎，總是在訪問時把梅根講得很難聽，結果梅根視若無睹，她的公公—查爾斯王子先受不了，希望梅根好好解決娘家的問題、跟他們和好，讓他們再也不要亂放砲。

湯姆鮑爾稱查爾斯真的對湯瑪斯馬可痛罵梅根感到相當困擾，希望以後再也不要有這種事，特別在電話上與哈利、梅根與女王母親詳談，要梅根親自到湯瑪斯在墨西哥的家去與他和解。

可是梅根並不想這樣，只好謊稱怎麼樣也聯絡不到父親，加上自身若是到墨西哥一定又更引起媒體包圍，事情就甭想低調解決，為免騷動，暫時無法和父親修補關係。

然而查爾斯與女王對梅根的處理方式感到難以接受，哈利卻在此時為梅根抱屈，覺得她就是皇室慣例中不被公平對待的非長子之妻、因為沒機會當上未來的英國王后，因此皇室人員可以不用太在意她的想法，她只能一切配合，要是不願意就是她難搞，哈利愈來愈為她感到生氣，才會鬧出主動要離開英皇室的驚世之舉，種下今天和皇室間裂縫難補的後果。

梅根和英皇室間的衝突，有很大的原因跟自己家人有關。（路透資料照片）
梅根和英皇室間的衝突，有很大的原因跟自己家人有關。（路透資料照片）
查爾斯（右二）對兒媳梅根（左二）無法與娘家修補關係，從不理解到不開心。（路透資料...
查爾斯（右二）對兒媳梅根（左二）無法與娘家修補關係，從不理解到不開心。（路透資料照片）
「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」未上世已經廣受矚目。圖／摘自Amazon
「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」未上世已經廣受矚目。圖／摘自Amazon

梅根 哈利 英國

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