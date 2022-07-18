歐洲熱浪北移 習慣攝氏21度夏天的英國人迎戰40度

法國西南部吉倫特省的消防員17日放火燒一小塊林地，防止野火因為風向改變而擴散。（Getty Images）

熱浪 侵襲歐洲，從上周以來侵襲南歐，在西班牙、葡萄牙與法國引發野火，最近往北移動，英國 史上第一個「極熱」紅色高溫 警報18日起生效，英格蘭部分地區18、19日可能首次出現攝氏40度高溫。

英國火車運營商要求顧客非必要勿搭乘，因為高溫可能使鐵軌變形、電力中斷，以致列車嚴重誤點。部分醫療院所取消預約，留出量能承接熱傷害病患。部分學校關閉，也有學校設置淺水池和噴霧器，幫助學生降溫。

英國少有家庭、學校和小商家裝設冷氣。英國7月的日均溫最高攝氏21度，最低12度。

法國西南部當局17日表示，該區兩處野火已延燒6天，面積擴大逾1萬1000公頃，迫使約1萬6200人撤離，逾1200名消防員試圖控制火勢。法國氣象學家古蘭說，法國西南部部分地區正面臨「高溫末日」。

西班牙消防員在軍方協助下，試圖撲滅逾30處野火，西班牙國防部表示，國內多數消防飛機已派至野火區，但多丘陵的崎嶇地形不利地面消防部隊前進。

西班牙正面臨入夏以來第二波熱浪，多區高溫飆至攝氏42.8度；西班牙17日幾乎各地都面臨高溫警戒。許多居民看到中西部赫爾特山谷飄出白煙，感嘆之前綠草如茵的涼爽家園變成像是西班牙南部半乾燥的景致。

葡萄牙約1000名消防員試圖控制中北部森林和鄉村的13處野火，該國衛生部16日晚間表示，過去7天共有659人死於熱浪，多數為長者；14日多區高溫逾40度，出現440人死亡，創下當周死亡高峰，中部的維塞烏區更出現47度。

根據卡洛斯三世健康研究所的資料，葡萄牙16日出現360件與高溫相關的死亡。葡萄牙最近熱浪前，已遭逢極端乾旱，當局呼籲民眾謹慎用火。

紐約時報報導，這波歐洲熱浪是由於南歐低氣壓引發撒哈拉地區熱空氣向北移，加上19世紀晚期至今全球均溫上升攝氏1.1度，暖化造成熱浪災情惡化。

未來歐洲可能每年夏季都會發生致命熱浪。過去40年，西歐已成為熱浪侵襲熱點，發生頻率和強度都在上升，而且歐洲熱浪更加頻繁和強烈，增加速度比世界其他地區還要快，包括另一個熱點美國西部。