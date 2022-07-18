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英國破40℃熱到受不了 副首相卻說「應享受陽光」挨罵

中央社／倫敦17日綜合報導
英國副首相拉布17日在談到連日高溫熱浪時，說道「應該享受陽光」，遭到批評。圖為他6月7日赴唐寧街10號開會。（美聯社）
英國副首相拉布17日在談到連日高溫熱浪時，說道「應該享受陽光」，遭到批評。圖為他6月7日赴唐寧街10號開會。（美聯社）

英國首相強生政府今天被控未能嚴肅看待即將發生的高溫緊急狀態，副首相拉布說「我們應該享受陽光」引發爭議。氣象預報警告，極熱天氣有危及生命的風險。

法新社報導，強生（Boris Johnson）昨天未在唐寧街出席一場因應危機的部長會議，而是到他位於契克斯（Chequers）的別墅度周末。強生本月7日宣布辭去黨魁，預計9月離任，他今天為友人舉行告別派對。

氣象預報英格蘭高溫很可能首度飆破攝氏40度，拉布（Dominic Raab）對此似乎欣然接受。

拉布今天告訴天空新聞網（Sky News）：「顯然我們要談一些常識性的實用建議，像是補充水分、在最熱的時候躲太陽、塗防曬乳，諸如此類。」

他還說：「我們應該享受陽光，實際上我們應該有夠強的適應力來挺過未來一些壓力。」儘管18、19日可能創下高溫紀錄，拉布堅稱沒理由停課。

這番話引發譁然，強生未出席在首相官邸舉行有關政府因應熱浪的會議，也引人側目。

拉布接受天空新聞網訪問後，英國醫護學會（College of Paramedics）執行長尼柯爾斯（Tracy Nicholls）說：「這不是什麼繼晴朗又美好的一天，人們可以塗點防曬乳、出門享受游泳和戶外用餐。」

她說：「這是嚴重的高溫，實際上最終可能奪走人命，因為真的熱到爆。」

「我們國家沒有做好準備因應這樣的高溫。」

英國政府官員馬特豪斯（Kit Malthouse）在昨天會議後警告，熱浪期間面臨交通服務「大亂」情況，並表示公眾應盡可能在家工作。

救護車服務處於危機狀態，英格蘭南部的一些學校早已表示將繼續關閉。

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