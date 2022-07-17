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藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

中央社／巴黎17日電
旅法藏人疑遭中國老闆殺害案件引起西藏族群強烈悲痛與憤慨，再度深化對中國長年壓迫的不滿。17日紀念遊行參與者手持「為楚臣要真相」標語。（中央社）
旅法藏人疑遭中國老闆殺害案件引起西藏族群強烈悲痛與憤慨，再度深化對中國長年壓迫的不滿。17日紀念遊行參與者手持「為楚臣要真相」標語。（中央社）

法國一名西藏員工疑似遭餐廳中國老闆、同事砍殺致死，17日逾3000人參與遊行。受訪者表示，由於長年被中國侵略、欺壓，這起悲劇也讓藏人對中國累積的不滿情緒大爆發。

法國北部諾曼第（Normandie）費康市（Fécamp）一間中國餐廳11日發生一名西藏員工被刀砍殺致死的案件，嫌犯中國籍老闆、老闆娘與廚師3人已遭拘留審問。

據法媒報導，員工屍體在停車場旁無人聞問，直到一名當地民眾看見報案後，事件才曝光。中國老闆向警方表示，員工喝醉發生口角；執法單位目前以蓄意謀殺罪偵辦，詳細情況有待證實。

這起事件引發西藏社群強烈反彈，尤其在旅歐中國人應用程式上，部分中國網友對西藏社群與受害者冷嘲熱諷，稱西藏人為「野人」，說「無所謂，死了再換一個工人」等，使西藏與中國社群間的衝突，以及西藏對中國政權長久壓制的不滿再度深化。

旅法藏人17日舉辦紀念遊行，超過3000名身穿白衣的民眾走上街頭，以和平方式悼念32歲逝世的楚臣（Tsultrim），呼籲調查真相與正義。

主辦單位「法國西藏社群與朋友」（Communauté tibétaine de France et ses amis）主席噶瑪廷里（Karma Thinley）表示，今天的紀念遊行是為了表達對受害者的支持與團結，並希望法國司法能彰顯正義、還原真相。

噶瑪廷里告訴中央社，假若老闆是法國人，應該不會引發如此大的反應與憤怒，因為西藏人對法國與法國政府沒有負面情緒。「然而西藏1959年被中國佔領，上百萬名西藏人遭殺害，屠殺我們在西藏的同胞，如今在西藏沒有基本自由。所以西藏人在這裡被中國人殺害，才會有這麼多人動員」。

這起悲劇可謂「火上澆油」，讓西藏社群對中國政府更加反抗。「這樣的事每天都在中國發生，我們聽不到因中國掌控一切；但在法國這樣人權、法治國家，一定不能讓這種事再發生」。

由於沒有特殊專長與法語能力，60%的西藏難民選擇到中國餐廳工作。噶瑪廷里指出，為展現團結，部分藏人向餐廳要求停工一周、一個月，或辭去工作。

一位不願具名的參與者告訴中央社，雖然也有好的中國老闆，但相較於法國人，中國老闆常壓榨且不尊重員工，有些甚至歧視藏族。

西藏流亡政府國會議員圖登嘉措（Thupten Gyatso）向中央社表示，受害者逃離中國的侵略、佔領與壓迫，就盼找一個和平安全的避風港，過正常的日子，卻被中國僑民攻擊，目前3位嫌犯都是中國籍，因此藏人會有如此強烈反應與情緒是可以理解的。

圖登嘉措指出，西藏人在工作中常被剝削、打壓，甚至出現了這第一起兇殺案；遊行現場「夠了就是夠了」的口號，也是呼籲給西藏人應有的尊重、改善工作環境。

參與者潘杜（Pemdol）向中央社表示，發生的事非常不義，中國人無權決定他人性命，上街頭就是盼正義能彰顯。

也在中國餐廳打工的克里斯蒂（Christine）則說，在中國餐廳工作要很小心。案發後她和老闆請了4天假參與動員，「老闆也是中國人，但人很好」。

貝琪亞（Bezia）坦言，「自中國1959年西藏遭中國佔領後，我們就一直在對抗中國；若今天是法國人犯案，我們不會有這樣的動員，因法國沒對我們做過不好的事」。

「他們就這樣隨意殺害西藏人，還以為他們在西藏，但我們現在可是在法國；在這裡我們很自由，這是在西藏所沒有的」。

14日，已有200名藏人包下遊覽車前往楚臣生前上班的餐廳抗議，部分人士砸損餐廳玻璃；18日主辦單位會在費康舉行另一場紀念遊行，盼獲真相與正義。

遊行 社群 歧視

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