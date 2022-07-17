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前英相布萊爾：中國崛起 西方主導地位正走入歷史

中央社倫敦17日綜合外電報導
英國前首相布萊爾。(路透)
英國前首相布萊爾。(路透)

英國前首相布萊爾表示，烏克蘭戰爭顯示，在這個幾世紀以來最重要的歷史轉折點之一，西方主導地位即將終結，而中國則與俄羅斯合作，正崛起並取得超級大國地位。

路透報導，布萊爾（Tony Blair）說，世界正處於歷史轉折點，堪比第二次世界大戰結束或蘇聯解體：但這一次，西方顯然並不占優勢。

在倫敦西郊迪奇萊公園（Ditchley Park）舉行的一場支持美國和歐洲聯盟結盟的論壇上，布萊爾發表題為「烏克蘭之後，西方領導層得到什麼教訓？」的演講，他說：「我們正走向西方政治和經濟主導地位的終結。」

他說：「世界將走向至少是兩極化，也可能是多極化。本世紀最大的地緣政治變化將來自中國，而不是俄羅斯。」

俄羅斯入侵烏克蘭已造成數千人死亡，並引發自1962年令世界瀕臨核戰的古巴飛彈危機以來，俄羅斯與西方關係最嚴重的危機。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）稱西方在經濟上宣戰，試圖用制裁孤立俄羅斯經濟，而克里姆林宮說，俄羅斯將轉而求助於中國和印度等大國。

布萊爾說，烏克蘭戰爭表明，西方不能仰仗中國「以我們認為合理的方式行事」。中國國家主席習近平持續支持蒲亭，並批評西方「濫用」制裁。蒲亭已和中國建立他所說的「戰略夥伴關係」。

中國的經濟規模1979年還比義大利小，但在對外開放和市場改革後，已成為世界第二大經濟體，中國經濟料將在10年內超過美國，並在一些21世紀科技領域，如人工智慧、再生醫學和導電聚合物（conductive polymers）等，處於領先地位。

1997年至2007年擔任首相的布萊爾說：「中國取得超級大國地位既自然且合理。它不是蘇聯。」中國的盟友可能是俄羅斯和伊朗。

布萊爾說，西方不應讓中國在軍事上超越，「我們應增加國防開支，維持軍事優勢」。他又說，美國及盟國「應該有足夠的優勢來對付所有地區任何可能發生的情況或任何類型的衝突」。

俄羅斯 烏克蘭 義大利

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