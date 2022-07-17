槍擊安倍晉三前 嫌犯曾寄信透露殺意

槍殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也(中)。(美聯社)

日本 前首相安倍 晉三8日在奈良市助選時遭山上徹也槍擊 身亡。最新資訊顯示，山上在犯案前曾從岡山市寄信給一位部落格主，透露想殺安倍的心思。

「讀賣新聞」報導，有關安倍晉三遭槍擊身亡案，遭逮捕的41歲男子山上徹也在犯案前曾從岡山市寄信給一個住在中國地方（日本本州西部，包括山口縣、廣島縣、岡山縣等）的男性。

信中描述對於母親所信奉的宗教團體「世界和平統一家庭連合」（統一教）強烈怨恨。有關安倍晉三，信中寫道：「雖覺得討厭，但原非敵人。安倍只不過是現實世界中最有影響力的統一教會贊同者之一」、「安倍的死所帶來的政治意義、結果，我早就沒那麼多餘裕去思考了」。

據悉，正在偵辦安倍遭槍殺案的奈良縣警方已掌握嫌犯山上曾寄信一事。

報導說，本月7日晚上，安倍在岡山市參加一場演說會，山上也到會場，但取消襲擊安倍的念頭。從信封郵戳的時刻看來，可能是山上在去這場演說會會場途中投遞的。

信件是一張A4紙張，並非用手寫，而是打字的。沒寫寄信人姓名，但信中有一份有關山上與母親等與「世界和平統一家庭連合」有關歸還獻金（捐款）同意書的影印本，其中有山上的名字與他當時的住址。

收到這封信的男子是經營批判「世界和平統一家庭連合」的部落格主。山上在信中表示自己是此部落格的讀者。信中寫著自己的生平說：「我與統一教會的因緣可追溯到約30年前」。

山上遭警方逮捕後對奈良縣警方供稱，之所以槍殺安倍晉三，是因為他認為安倍與「世界和平統一家庭連合」有關連。警方初步研判，山上殺害安倍可能是想引起更多人批判這個宗教團體。