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無會後公報的G20財長會 都是因為這個國家

法國西南部野火持續擴散 延燒面積近一萬公頃

中央社巴黎16日綜合外電報導
法國西南部野火災情今天進一步蔓延，吉倫特省（Gironde）有近一萬公頃土地遭遇祝融，面積大於昨天的7300公頃。美聯社
法國西南部野火災情今天進一步蔓延，吉倫特省（Gironde）有近一萬公頃土地遭遇祝融，面積大於昨天的7300公頃。美聯社

法國西南部野火災情今天進一步蔓延，吉倫特省（Gironde）有近一萬公頃土地遭遇祝融，面積大於昨天的7300公頃。

路透社報導，法國新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）和吉倫特省當局透過聲明表示，截至今天早上，有超過1萬2200人撤離該地區，並有1000多名消防人員正試圖控制火勢。

聲明指出：「鑑於天氣狀況和發生火災的重要風險，當局暫時封鎖進入林區進行專業和休閒活動的通道。」

過去幾周來，隨著氣溫飆升，野火肆虐法國、葡萄牙和西班牙等其他歐洲國家。吉倫特省城鎮拉泰斯特德比什（La Teste-de-Buch）周圍的火勢已經穩定下來，從野火危機開始以來，焚燒面積已達到3000多公頃。

美聯社報導，英國政府預定今天召開緊急應變會議，為創紀錄高溫制定因應措施。

英國氣象局（Met Office）昨天針對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報，屆時氣溫可能首次達到攝氏40度，恐對健康民眾構成嚴重疾病，甚至死亡的風險。

英國有記錄以來最高溫，是2019年7月25日在劍橋大學植物園測到的攝氏38.7度（約101.6℉）。

英國 高溫 植物園

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