我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無會後公報的G20財長會 都是因為這個國家

駁卡舒吉遇害責任 沙王儲告訴拜登：美國也曾犯錯

無會後公報的G20財長會 都是因為這個國家

編譯黃淑玲／綜合外電
二十國集團（G20）財長會議16日在印尼峇里島進行第二天議程。 美聯社
二十國集團（G20）財長會議16日在印尼峇里島進行第二天議程。 美聯社

印尼峇里島舉行兩天的20國集團（G20）財長會議16日閉幕，但會後罕見地未發表聯合公報，主要是各國對俄烏戰爭的立場依舊有很大歧見。不過這場會議也絕非毫無建樹，對於會員國貨幣，重申既有協議中的原則與精神，亦即當外匯市場過度波動或失序，影響經濟和金融穩定時，會員國政府得以採取行動因應。對於糧食安全問題，大家也有共識，須一同努力。

印尼財長英卓瓦蒂表示，與會財金首長對大多數議題均已達成共識，但是如何看待俄烏戰爭，彼此還有歧見。她強調，G20財長們同意維持合作與多邊主義。財長葉倫說，G20成員國在許多問題上達成強烈的共識，儘管由於俄羅斯在烏克蘭戰爭上的分歧而未能發布最終公報。

日本財政大臣鈴木俊一向媒體傳達前述G20財長會議對於貨幣的立場。他同時再次表示日本財務省正以高度緊迫感，密切關注日圓在外匯市場的狀況。

財政部長葉倫上周在日本與鈴木會談後，暗示美國無意支持阻止日圓下挫的可能干預。葉倫當時在兩人會議後對記者說：「通常，我們對日本、美國、G7這些國家的看法是，匯率該由市場決定。」「只有在極少見與例外的情況下才干預，而我們沒有討論干預。」

日本 葉倫 印尼

上一則

斯里蘭卡流亡總統：已盡全力避免經濟崩潰

下一則

中國產鮪魚冒充台灣產 日本一公司遭官方糾正

延伸閱讀

財長葉倫：全球經濟最大挑戰 來自俄烏戰爭

財長葉倫：全球經濟最大挑戰 來自俄烏戰爭
葉倫與劉鶴研商「封頂」俄原油價格 還要找印度談

葉倫與劉鶴研商「封頂」俄原油價格 還要找印度談
WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限

WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限
烏克蘭戰爭衝擊經濟 美日財長同意共同應對

烏克蘭戰爭衝擊經濟 美日財長同意共同應對

熱門新聞

病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
凶嫌山上徹也就讀奈良縣著名升學高中，在同學印象中是溫和的優等生，沒有特殊政治傾向，因此得知他犯案相當震驚。(美聯社)

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

2022-07-09 11:14
刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也10日在警方的戒護下，前往檢調單位接受訊間。路透

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

2022-07-09 22:58
日本前首相安倍晉三（右）8日在奈良縣奈良市街頭輔選黨內參議員佐藤啓（左），後來遭槍擊身亡，佐藤成為安倍最後一位助選者，佐藤也對安倍遭遇槍擊非常自責。擷取自臉書

現場大哭「都是我害的」安倍生前最後助選議員連任

2022-07-10 09:54
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10

超人氣

更多 >
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜