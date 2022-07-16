無會後公報的G20財長會 都是因為這個國家

二十國集團（G20）財長會議16日在印尼峇里島進行第二天議程。 美聯社

在印尼 峇里島舉行兩天的20國集團（G20）財長會議16日閉幕，但會後罕見地未發表聯合公報，主要是各國對俄烏戰爭的立場依舊有很大歧見。不過這場會議也絕非毫無建樹，對於會員國貨幣，重申既有協議中的原則與精神，亦即當外匯市場過度波動或失序，影響經濟和金融穩定時，會員國政府得以採取行動因應。對於糧食安全問題，大家也有共識，須一同努力。

印尼財長英卓瓦蒂表示，與會財金首長對大多數議題均已達成共識，但是如何看待俄烏戰爭，彼此還有歧見。她強調，G20財長們同意維持合作與多邊主義。財長葉倫 說，G20成員國在許多問題上達成強烈的共識，儘管由於俄羅斯在烏克蘭戰爭上的分歧而未能發布最終公報。

日本 財政大臣鈴木俊一向媒體傳達前述G20財長會議對於貨幣的立場。他同時再次表示日本財務省正以高度緊迫感，密切關注日圓在外匯市場的狀況。

財政部長葉倫上周在日本與鈴木會談後，暗示美國無意支持阻止日圓下挫的可能干預。葉倫當時在兩人會議後對記者說：「通常，我們對日本、美國、G7這些國家的看法是，匯率該由市場決定。」「只有在極少見與例外的情況下才干預，而我們沒有討論干預。」