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拜登前腳剛走 以色列報復遇襲轟炸加薩走廊

中央社加薩市16日綜合外電報導
拜登才剛結束以色列訪問，以色列今天破曉前便空襲了加薩走廊。美聯社
拜登才剛結束以色列訪問，以色列今天破曉前便空襲了加薩走廊。美聯社

以色列今天破曉前空襲加薩走廊，聲稱為了報復深夜從哈瑪斯組織控制的巴勒斯坦領土發射的火箭。交火發生前數小時，總統拜登才結束以色列訪問，前往沙烏地阿拉伯。

法新社報導，以色列國防軍發布聲明表示，「不久之前，我們的噴射戰鬥機襲擊了加薩走廊（Gaza Strip）中部一個屬於哈瑪斯（Hamas）恐怖組織的軍事用地」，還說這是為了回應「來自加薩走廊對以色列領土的攻擊」。

聲明指出，「這個軍事用地由一個地下綜合設施構成，內部放置用來製造火箭的原物料」，是加薩走廊上這類設施當中「最重要的一個」。「襲擊這個場所，將大大阻礙與破壞哈瑪斯組織部隊的能力。」

巴勒斯坦官方新聞社瓦法社（WAFA）報導，以色列發射飛彈擊中2個地點，其中一個「在一處觀光度假飯店附近」，造成鄰近房屋嚴重受損，所幸無人受傷。哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）譴責這場攻擊。

根據以色列軍方說法，昨天深夜有2波攻擊朝以國領土而來，每次發射2枚火箭，其中一枚遭到攔截，其餘3枚落在空地。

以色列城市阿什克隆（Ashkelon）和南部其他地區晚間響起警報，警告居民有火箭攻擊。

路透社報導，沒有團體出面宣稱要對攻擊負責。

拜登這趟中東行，目的包括促進以色列加深融入區域。他昨天前往沙烏地阿拉伯之前，拜訪了以色列占領的約旦河西岸，並在當地重申，他的政府堅定支持用「兩國方案」（two-state solution）來化解以巴衝突。

拜登在伯利恆（Bethlehem）表示：「必須要有巴勒斯坦人民能夠實際見到的一個政治視野。」但他也說：「我知道兩國方案的目標似乎如此遙遠。」一旁站著巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。

哈瑪斯譴責拜登的訪問。哈瑪斯另一名發言人巴荷姆（Fawzi Barhoum）表示，以色列今天的轟炸，「反映出猶太復國運動實體受到美國的支持與鼓勵，來發動攻擊和犯罪行為」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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