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安倍國葬料海外政要雲集 日本不容維安再出洋相

中央社／東京16日電
圖為一名民眾獻花悼念已故日本前首相安倍晉三。（路透）
圖為一名民眾獻花悼念已故日本前首相安倍晉三。（路透）

日本政府預定今年9月舉行已故前首相安倍晉三「國葬」，可以想見屆時國外政要雲集。日本政府相關人士說「像這回（安倍維安）的洋相絕不容許再度發生」。

安倍8日在奈良市街頭演說時，遭槍手近距離從身後射殺身亡，讓維安工作成為外界關注焦點。目前已知當天維安可能出現3大缺失，日本警察廳將進行調查。

日本讀賣新聞報導，日本政府預定今年9月在東京都日本武道館舉行安倍「國葬」，目前正加速相關準備工作。由於預料會有來自全球各國多數領袖級政要參與，這場國葬也將成為重要的外交機會，讓日本政府必須在包括維安等方面做好萬全準備。

日本政府近期將在內閣府成立國葬準備單位，針對國葬規模等展開協調作業。

日本內閣官房長官松野博一15日在記者會說，包括海外政要出席及內閣會議決定的時期在內，接下來將跟安倍遺族等相關人士商議後進行協調。

安倍過世後，各國元首都向日本政府表達弔唁，讓日本外務省研判，應該會有相當人數的外國領袖級政想來參加國葬。

另外可以預想到的是，多數政要在配合參加國葬也將進行領袖會談等「弔唁外交」。

面對屆時國外政要雲集，日本政府正加速檢查及強化現行的維安體制。何以可疑人物得以接近安倍，日本警察廳正徹底檢討，但日本政府相關人士說，「像這次的洋相絕不容許再度發生」。

隨著最後決定的國葬規模，可能也不得不對參與者的對象範圍進行調整。跟安倍有所交流的台灣政要如果赴日參加國葬，在基於日中關係的同時，也有必要制定因應方針。

日本 安倍 警察

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