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高溫恐創紀錄 英氣象局宣布全國緊急狀態

中央社 倫敦15日綜合外電報導
英國氣象局（Met Office）預報員今天宣布全國緊急狀態，並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報，屆時高溫可能刷新紀錄。美聯社
英國氣象局（Met Office）預報員今天宣布全國緊急狀態，並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報，屆時高溫可能刷新紀錄。美聯社

英國氣象局（Met Office）預報員今天宣布全國緊急狀態，並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報，屆時高溫可能刷新紀錄。

英國氣象局在官網表示：「週一可能出現異常的、或許是破紀錄的氣溫，而後於週二再次出現。」

「對英國來說，夜間也可能異常溫暖，尤其在都市地區。這可能對人們和基礎設施造成廣泛影響。」

英國有紀錄以來最高溫，是2019年7月25日在劍橋大學植物園的攝氏38.7度。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）和氣象局本週稍早對英國部分地區發出第3級高溫健康警報，要求社會和醫療保健服務機構採取額外措施，保護弱勢群體。

紅色4級「極熱」（Extreme Heat）警報在英國氣象局網站的定義是，「當熱浪太過嚴重且/或持續過久，以致影響超出健康和社會照護系統所能負荷」。到了這一級，不僅高危險族群，亦會造成健康民眾疾病的發生，甚至死亡。

英國 高溫 植物園

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