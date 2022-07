高溫恐創紀錄 英氣象局宣布全國緊急狀態

英國 氣象局(Met Office)預報員今天宣布全國緊急狀態,並對18日和19日英格蘭部分地區發出紅色「極熱」警報,屆時高溫 可能刷新紀錄。

英國氣象局在官網表示:「週一可能出現異常的、或許是破紀錄的氣溫,而後於週二再次出現。」

「對英國來說,夜間也可能異常溫暖,尤其在都市地區。這可能對人們和基礎設施造成廣泛影響。」

英國有紀錄以來最高溫,是2019年7月25日在劍橋大學植物園 的攝氏38.7度。

英國衛生安全局(UK Health Security Agency)和氣象局本週稍早對英國部分地區發出第3級高溫健康警報,要求社會和醫療保健服務機構採取額外措施,保護弱勢群體。

紅色4級「極熱」(Extreme Heat)警報在英國氣象局網站的定義是,「當熱浪太過嚴重且/或持續過久,以致影響超出健康和社會照護系統所能負荷」。到了這一級,不僅高危險族群,亦會造成健康民眾疾病的發生,甚至死亡。

