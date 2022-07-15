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疫情後首度出訪 達賴喇嘛赴喀什米爾拉達克

記者廖士鋒／即時報導
達賴喇嘛疫後首度出訪，抵達喀什米爾的拉達克。（圖／取自達賴喇嘛臉書）
達賴喇嘛疫後首度出訪，抵達喀什米爾的拉達克。（圖／取自達賴喇嘛臉書）

新冠疫情發生之後，一直待在印度北部的達賴喇嘛，14日啟程開始疫後首度出訪，到訪地點則是2020年中國解放軍與印軍曾發生嚴重衝突的拉達克地區。

據西藏新聞社消息，應印度拉達克提賽寺住持和前國會議員提賽仁波切、拉達克佛教協會會長圖登次旺及民眾的祈請，第十四世達賴喇嘛於14日早上從駐錫地達蘭薩拉啟程，前往拉達克地區展開為期數周的訪問行程。

消息並指出，本次訪問是自新冠疫情爆發的兩年多後，達賴喇嘛首次離開達蘭薩拉出訪外地。

另據美國之音報導，7月17日，解放軍和印度將舉行第16輪軍長級別會談，達賴喇嘛此次出訪行程包括中印雙方發生流血衝突的拉達克，引發中共的不滿。

此前7月7日，在達賴喇嘛87歲生日時美方表達了祝賀，中國外交部敦促美方充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，切實尊重中方核心利益，「認清達賴集團反華分裂本質，恪守美方在涉藏問題上的承諾，不同達賴進行任何形式的接觸，停止向外界發出錯誤信息」。

而達賴喇嘛到訪的拉達克，則是喀什米爾地區裡面非常重要的藏傳佛教徒（以噶舉派為主）聚居地，歷史上曾是拉達克王國，在1842年被喀什米爾土邦攻滅，但仍是持續向西藏噶夏政府朝貢（三年一貢）直到1944年，爾後面臨1947年印巴分治，最後拉達克被併入印度之下。

達賴喇嘛 印度 疫情

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