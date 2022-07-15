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爭大位 英外相豪言領導自由世界反普亭、俄轟二流政客

編譯周辰陽／即時報導
英國外交大臣特拉斯，攝於14日。(美聯社)
英國外交大臣特拉斯，攝於14日。(美聯社)

英國執政的保守黨正在選舉新黨魁與次任首相，熱門人選之一的外交大臣特拉斯14日在競選活動豪言，承諾「繼續領導自由世界」對抗俄羅斯與確保烏克蘭的勝利，引來俄羅斯外交部痛批她發表「恐俄」言論，更稱她「看上去像是被狂妄自大折磨的二流政客」。

目前在同黨下院議員支持度與賭盤看好度都排在第三的特拉斯於14日二輪投票前啟動角逐黨魁的競選活動，宣揚自己有能力「奉獻」和做出「艱難」決定，並將她對於烏克蘭的堅決支持列為決策能力範例之一，「憑著利用他的政權從未見過的最嚴厲制裁鎖定俄羅斯，我敢於面對普亭，我將繼續領導自由世界反對普亭與確保烏克蘭勝出」。

俄羅斯官媒《RT》報導，莫斯科對特拉斯的豪言在並未等閒視之。外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）痛批她的言論「恐俄」及「始終沉浸於痛苦的侵略和民族主義」。

沙卡洛娃聲稱，在進行中的保守黨魁選舉期間，特拉斯「已經開始對我們的國家與其領導人噴出威脅，並想要實現烏克蘭戰勝俄羅斯」，以求「實現她的強迫性抱負」，又稱特拉斯「單單『領導自由世界』的野心，力求阻止俄羅斯，就不言自明了。她看上去像是被狂妄自大折磨的二流政客，而她正在做這一切，而不是處理很多的國內問題」。

沙卡洛娃還表示，宣稱以某種方式「打敗」俄羅斯的努力可能是企圖「轉移選民」對英國一直感受到真正問題的注意力，並批評特拉斯「喜歡搭乘戰車多於從事認真外交，還有她『打敗』俄羅斯的決心」。沙卡洛娃說，「對於英國外交大臣的好鬥爆發，我方的回應直截了當，就試試看啊。在我國的悠久歷史中，許多人已經試過了。眾多周知，聰明人從其他人的錯誤學習，莉茲．特拉斯可以從她自己的錯誤學習」。

保守黨14日舉行黨魁選舉的第二輪投票，特拉斯拿到64票，較第一輪增加14票，仍然落後前財政大臣蘇納克與國際貿易副大臣摩丹特，但獲得本輪票數最低而被淘汰的檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）表態支持。第三輪投票訂於18日舉行，蘇納克、摩丹特、特拉斯、巴登諾克（Kemi Badenoch）與圖根哈特（Tom Tugendhat）等5位候選人都將參加15日的電視辯論會。

俄羅斯 烏克蘭 投票

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