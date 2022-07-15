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外籍人士宜居排行「紐西蘭倒數第2」這兩個原因是關鍵

編譯徐榆涵／即時報導
在外籍人士最宜居國家排行榜上，紐西蘭位居倒數第二名，受訪民眾抱怨，紐西蘭生活成本太高且薪資太低。(路透)
在外籍人士最宜居國家排行榜上，紐西蘭位居倒數第二名，受訪民眾抱怨，紐西蘭生活成本太高且薪資太低。(路透)

儘管紐西蘭靠著自然環境和宜人氣候，廣受外國旅客歡迎，但一項最新調查顯示，在外籍人士最宜居國家排行榜上，紐西蘭位居倒數第二名，受訪民眾抱怨，紐西蘭生活成本太高且薪資太低。

衛報報導，全球最大旅外人士網站InterNations調查來自177個國家、生活在181個國家或地區的近1萬2000名受訪者，並針對他們就移居他國的生活品質、生活成本、安全性、財務前景、易於適應等綜合評量調查。

整體調查結果顯示，紐西蘭在52個國家與地區中，排名第51名，被評為海外生活和工作第二差的目的地。

紐西蘭的糟糕排名可能會讓人感到意外。疫情期間，紐西蘭一些城市被評為全球最宜居城市，「移居紐西蘭」已成為不少對本國政治前景不滿的美國人的口頭禪。

紐西蘭糟糕表現歸因於較低的工資和高昂的生活成本。在調查的個人財務指標中，紐西蘭的分數最低，49%受訪者表示，他們的可支配家庭收入不足以過上舒適生活，全球此一比例為28%。而在一般生活成本指標中，75%的人給予紐西蘭負面評價，全球此比例為35%。

在認為自己工作報酬公平、有工作成就感或滿意工時的指標中，紐西蘭的排名也低於全球平均水平，一名來自波札那的受訪者說，「與工資相比，這裡生活成本太高了。」一名來自印度的外籍人士則擔心「貧富差距愈來愈大」。

紐西蘭正處於反對派政客所說的「生活成本危機」之中，食品雜貨、汽油和住房的成本不斷上升。

澳洲則排名第9名，受訪者普遍認為工作可以得到公平補償，對工時也很滿意。墨西哥則位居世界第一，在個人財務狀況和定居難易度上獲得特別高分，第二至第五名分別是印尼、台灣、葡萄牙和西班牙。

澳洲 墨西哥 疫情

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