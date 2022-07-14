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川普「已決定」再戰2024總統大選 正考慮宣布時機

巴西軍方否認干預總統大選 排除「類國會暴亂」可能性

中央社／聖保羅14日專電

鑒於巴西10月總統大選緊張情勢升高，引發國際社會關注，巴西軍方高層近日紛紛表態，排除巴西會發生類似2021年初時任美國總統川普的支持者暴力闖入國會大廈事件的可能性。

巴西權威雜誌「觀察週刊」（Veja）12日刊登副總統、陸軍後備將軍莫勞（Hamilton Mourão）專訪內容。莫勞表示，巴西國防部和軍方司令已經表示沒有人會干涉選舉過程，因為這不是軍方該扮演的角色；今天存在的是由部分媒體製造出來的「假想世界」，想讓巴西選舉發生像在美國一樣的情況。

莫勞指出，巴西的選舉程序和美國完全不同，所以類似2021年1月6日，川普的支持者暴力闖入國會大廈的騷亂事件，不應該重複發生。

7月初，巴西高等選舉法院院長法金（Edson Fachin）出席華盛頓一場活動，曾提出巴西發生比入侵美國國會大廈更嚴重事件的可能性。

莫勞還否認軍方對選舉存在緊張情勢，並強調一旦國家發生騷亂事件，無論引發騷亂者是誰，如果警察系統無法處理，軍隊的職能之一便是確保法律和秩序。

巴西國防部長、陸軍上將諾蓋拉（Paulo Sérgio Nogueira）今天出席參議院聽證會也表示，任何時候軍隊都不會介入10月選舉的審查工作，並且會嚴格遵循高等選舉法院的選舉過程準則。

諾蓋拉指出，或許因為軍方在巴西政治中扮演過強悍的角色，所以容易被人誤會。但在民主選舉中，真正的主角是最高選舉法院本身、巴西人民、透明度和安全性。

巴西電子投票機的可靠性和安全性，遭到尋求連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和其支持者的抨擊。

諾蓋拉在聽證會中還表示，作為國防部長和軍人，每當聽到部分媒體將「軍方」和「威脅民主」扯在一塊，都感到非常不快且不安，就好像軍隊在攻擊民主一樣，但巴西選舉制度有章可循，不可不察，而法治也不可不慎。

巴西 國防部 川普

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